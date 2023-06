Me Too Brasil espera homologação da condenação de Robinho no País

Da Redação

O Me Too Brasil destaca que as Justiças italiana e espanhola têm sido exemplos de atuação em casos de violência de gênero, algo que o Brasil não tem demonstrado. A entidade aguarda que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) dê continuidade ao processo contra o jogador e que homologue o pedido italiano para que ele cumpra no Brasil a pena por estupro à qual foi condenado no exterior.

“Não nos surpreende a divulgação de novos áudios que confirmam a relação sexual do jogador com a vítima de estupro. Mais uma vez, lamentamos o fato de nosso país exportar predadores sexuais além da excelência dos profissionais do esporte”, destaca Marina Ganzarolli, presidente da organização.

Você pode conferir os áudios, divulgados pelo UOL, aqui. Há também outro material a respeito do assunto neste link.

A presidente da organização ressalta o nível de violência e o sentimento de impunidade revelados pelos áudios e lembra que os casos envolvendo os jogadores Robinho e Daniel Alves, para citar os mais recentes, são reflexos de uma cultura machista e violenta que afeta diariamente as mulheres no país.

Inspirado e influenciado pelo movimento #MeToo, fundado por Tarana J. Burke nos Estados Unidos, o Me Too Brasil é uma organização que atua contra o assédio e o abuso sexual. Seu objetivo é amplificar a voz das vítimas e oferecer acolhimento por meio de apoio psicológico, jurídico, assistencial e orientação às sobreviventes, além de tomar as medidas necessárias em conjunto com as autoridades competentes.

Para saber mais sobre o Me Too Brasil, acesse o site https://metoobrasil.org.br.