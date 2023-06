Obituário - 26 de junho de 2023

Ademir Medici

26/06/2023



SANTO ANDRÉ

Lourdes da Silveira Fraga, 97. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Cornélio Knuivers, 87. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antônia Falcão Cardoso, 86. Natural de Ibateguara (AL). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Rosa Rodrigues da Cunha, 85. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Cardoso Siqueira, 83. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antero José da Silva, 77. Natural de São José do Calçado (ES). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Pedreiro. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusa Maria Oliveira, 68. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Cristina, em Santo André. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Lázaro Carlos Ferreira, 67. Natural de Jandaia do Sul (PR). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônio Rapanelli, 62. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Victória Barbosa de Matos, 25. Natural de São Bernardo. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

Avelino da Costa, 103. Natural de Ipanema (MG). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Abílio Morais, 94. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Mariana Cantero Marques, 94. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Derli Pereira Gomes Santos, 88. Natural de Oliveira dos Brejinhos (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 20. Memorial Phoenix.

Josepha Galhardo Ordetelli, 87. Natural de Severínia (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.

Geraldo Alípio dos Santos, 85. Natural de Diamantina (MG). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Zilio Mataveli, 85. Natural de Cedral (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Luiz Schimidt, 83. Natural de Capivari (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.

Leonilda Romualdo, 80. Natural de Dourado (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

João Tomaz Filho, 79. Natural do Brejo da Madre de Deus (PE). Residia no Jardim Nazareth, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Juiti Hiramatsu, 79. Natural de Cafelândia (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André.

SÃO CAETANO

Arnaldo Carlos Graziolli, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 20. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.

Cristiane Putini Mrino, 55. Natural de São Caetano. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Carlito Mendes Pereira, 83. Natural de Ibicuí (BA). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Ibicuí.

Onildo Pereira da Silva, 81. Natural de Saúde (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 20, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Antônia Ricardo da Silva, 68. Natural de Jaguaribe (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.