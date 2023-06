Obituário - 25 de junho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/06/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Milda Maria Barbosa dos Santos, 92. Natural de Brumado (BA). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olinda Perin Vieira, 90. Natural de Arceburgo (MG). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Tereza Spinelli Szmgel, 89. Natural de Mococa (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Umberto Victorio Musto Júnior, 84. Natural de Salto (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Milton Soldá, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santo Estafano, em São Paulo, Capital. Dia 19, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Maria de Oliveira Macedo, 79. Natural de Ruy Barbosa (BA). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Vicente Batista Pudo, 76. Natural de Bueno Brandão (MG). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Los Dolores Fuster Abeledo, 73. Natural da Espanha. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Mário Zorzella, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Costa Filho, 68. Natural de Itaueira (PI). Residia na Vila Ayrosa, em Osasco (SP). Dia 19, em Santo André.

Maria de Fátima de Jesus Souza, 65. Natural de Aurelino Leal (BA). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lúcia Amaral Bicudo, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

Luciana Moreira Dias Chiarelli, 43. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Recepcionista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Rosária Colombim Giusti, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

José Pedro Pinto, 90. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Paulo Gomes, 86. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Dino Sinobu Esasika, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Duzzi, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Memorial Planalto.

Laide Barbosa da Rocha, 82. Natural de Cataguases (MG). Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Jardim da Colina.

Ignez Nobile Darré, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Thocio Segawa, 74. Natural de Conceição das Alagoas (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

José Carmelito Costa, 73. Natural de Matipó (MG). Residia no Jardim Farina, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Luiz Alberto Barbosa do Carmo, 72. Natural de Cataguases (MG). Residia no Parque Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério do Baeta.

Luzia Alves Vanzella, 66. Natural de Pitangui (MG). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério Gethsêmani, em São Paulo.

Ricardo Nalin, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Dolores Delgado Navarro, 97. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Santa Maria. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.

Cleberson da Cruz Bandettini, 35. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Auxiliar de produção. Dia 19, em Santo André. Cemitério da Saudad, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Antonio Costa, 97. Residia na Vila Oriental, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

João Mateus, 84. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

Maria José Medeiros, 71. Natural de Quixeramobim (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Benedita Aparecida de Oliveira Lopes, 70. Natural de Itu (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Itu.

Creuza Calhau da Silva, 70. Natural de Ipiaú (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

João Brasiliano Neto, 67. Natural de Bezerros (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

Valdira dos Santos, 64. Natural de Ichu (BA). Residia na Vila São José, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

João da Silva, 58. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Genilda Leandra de Jesus Santana, 50. Natural de Gandu (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Microempresário. Dia 19, em Santo André. Vale da Paz.

Maria Ildenete Ferreira, 50. Natural de Senador Pompeu (CE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Flavio Marques Ferreira, 45. Natural de São João de Meriti (RJ). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosilene Nery da Silva, 43. Natural de Paratinga (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 19. Cemitério Brejo das Moças, em Paratinga.

José Márcio de Oliveira, 39. Natural de Bezerros (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Larissa Brandão Messias, 19. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

MAUÁ

Arlete Lisneiva Garcia Farizatto, 70. Natural de São Paulo. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 19, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Ivanildes Teixeira de Oliveira, 62. Natural de Itaperuna (RJ). Residia na Vila Tavares, em Mauá. Dia 19, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Rosa Cerutti Dionisi, 96. Natural da Itália. Residia no Jardim Alvorada, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Orlando Mauro Olaf, 77. Natural de Pedreira (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Santo André. Cemitério São José.