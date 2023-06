Obituário - 24 de junho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/06/2023 | 07:30



Dave Maclean

(São Paulo, SP, 29-9-1944 – São Bernardo, 17-6-2023)

Ele fez o maior sucesso a partir de 1973. Suas canções eram tocadas nos bailes dos grandes clubes ou nas garagens improvisadas com a luz negra dos salões de então. Cantava baladas em inglês, levadas para trilhas de novelas da Globo. Muitos imaginavam que fosse americano e era paulistano.

“Feelings”, “We Said Goodbye”, “Me And You” e tantas canções mais que fizeram a cabeça da juventude estão no LP que leva o seu nome.

José Carlos Gonsales, o nome civil de Dave Maclean. Cantor solo e/ou em grupos musicais. Residia em Rudge Ramos.

Antes de fazer sucesso cantando em inglês, o ainda José Carlos fundou, no em formação Grande ABC, o conjunto (hoje seria banda) Os Botões. Um conjunto tipicamente de bailes, afinadíssimo, que chegou a gravar um LP e um disco compacto. Até que José Carlos, em 1973, foi convencido a gravar em inglês. Tornou-se o maior sucesso entre as trilhas sonoras das telenovelas.

Dave Maclean era também compositor, com sucessos gravados nas vozes de artistas como Sandy e Junior, Gian e Giovani, Chrystiab e Ralf e Nalva Aguiar.

Filho de Rogelio Gonsales Salas e de Josepha Acera Gonsales, Dave Maclean parte aos 78 anos. Estava internado no Hospital Neomater, em Rudge Ramos. Deixa a esposa Rita de Cássia Felix dos Santos e os filhos André e Érica. Velado no Cemitério-Museu de Vila Euclides, foi sepultado no Cemitério de Cosmópolis, região de Campinas.

SANTO ANDRÉ

Odila Vedoveli de Lima, 83. Natural de São Sebastianópolis do Sul (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Erasmino Ferreira Lima, 72. Natural de Campo Alegre de Lourdes (BA). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Maria Cleide Azevedo, 68. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marlene Araújo Domeneghetti, 68. Natural do Porto Real Colégio (AL). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Conceição Tironi Borges, 67. Natural de Claudio (MG). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marcelo Ramos Fernandes, 55. Natural de Curitiba (PR). Residia no Centro de Santo André. Engenheiro-mecânico. Dia 18. Memorial Planalto.

SÃO BERNARDO

Medial Honório, 91. Natural de Assaí (PR). Residia no Parque Dorotéia, em São Paulo. Dia 18, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Maria Alves dos Santos, 88. Natural de Caetés (PE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Idalina Ferreira do Nascimento, 88. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Delfina dos Santos Ignácio, 85. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Jonas Carmassio, 78. Natural de Catiguá (PR). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Antônio Lourenço, 69. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Francisco Goulart, 69. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Maria Luiza da Silva, 67. Natural de Cruzeiro d’Oeste (PR). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Sueli Diniz Gonçalves, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Planalto, em São Paulo. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Antônio Gonçalves Neto, 54. Natural de Cedro (CE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO



Luiz Stanislau Ambrósio, 90. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Antônia de Azevedo Bellone, 82. Natural de Ribeirão Bonito (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luzia Hessel Rocha, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luiz Carlos Nicodemo, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Madalena Casimiro 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ivonete Chaves, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mario Luiz Equi, 73. Natural de Itobi (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.

Maria Aparecida Azenha, 63. Natural de São Paulo. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ailton Veras de Carvalho, 49. Natural de Taguatinga (DF). Residia no bairro Boa Vista, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Paulo Salviano da Silva, 30. Natural de Piancó (PB). Residia no bairro Santa Maria. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Alícia Alves, 97. Natural de Iapu (MG). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Vale da Paz.

Dorival José da Silva, 91. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Odyr de Cássia Rodrigues, 85. Natural de Passa Vinte (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Hélio Raimundo Cruz, 73. Natural de Jacobina (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Noel Henrique Nogueira, 90. Natural de Barra Mansa (RJ). Residia no Jardim Haydee, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

José Ferreira de Carvalho, 76. Natural de Escada (PE). Residia no bairro São Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 18, em Santo André. Cemitério São José.

Floracy Neves Gamaleira, 61. Natural de Andaraí (BA). Residia no Jardim Itamaracá, em Suzano (SP). Dia 18, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano.

Wagner Augusto Campos da Silva, 30. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Itrapoã, em Ribeirão Pires. Dia 18, em Ribeirão Pires. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.