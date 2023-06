James Cameron, diretor de Titanic, revela que já sabia dias antes que o submersível havia implodido

23/06/2023 | 12:10



James Cameron, diretor do filme Titanic, deu declarações sobre o caso submersível que estava levando cinco passageiros em uma excursão até o navio naufragado. Segundo informações da revista People, o cineasta disse à ABC News que a comunidade de mergulho estava profundamente preocupada com a segurança do submersível mesmo antes da expedição.

- Vários dos principais players da comunidade de engenharia de submersão profunda até escreveram cartas para a empresa, dizendo que o que eles estavam fazendo era muito experimental para transportar passageiros e que precisava ser certificado.

Após receber a notícia de que os destroços do Titan, que sofreu uma implosão, haviam sido encontrados, o diretor disse que a situação era semelhante à do naufrágio do Titanic.

- Estou impressionado com a semelhança do próprio desastre do Titanic, onde o capitão foi repetidamente avisado sobre o gelo à frente de seu navio e, no entanto, ele navegou a toda velocidade em um campo de gelo em uma noite sem lua e muitas pessoas morreram como resultado. Para nós, é uma tragédia muito semelhante, onde os avisos não foram atendidos. Para acontecer no mesmo local exato com todos os mergulhos que estão acontecendo em todo o mundo, acho simplesmente surpreendente. É realmente muito surreal.

James é um mergulhador experiente e supostamente já realizou 33 viagens até o local onde está o Titanic. Em conversa com a CNN, o diretor revelou que dias antes de receber a notícia, já sabia que o submersível tinha implodido.

- Quero dizer, obviamente, estamos todos ? estamos todos meio tristes com o resultado disso. E eu tenho vivido com isso por alguns dias agora como alguns dos meus outros colegas na comunidade de submersão profunda. Eu observei nos dias seguintes todo esse tipo de gente correndo por aí com os cabelos em busca de fogo, sabendo muito bem que era inútil ? esperando contra toda esperança que eu estivesse errado, mas sabendo dentro de mim que eu não estava. E então, certamente não foi uma surpresa hoje, e eu me sinto péssimo pelas famílias que tiveram que passar por todas essas falsas esperanças que continuaram sendo lançadas, você sabe, enquanto acontecia.

E continuou:

- Eu mesmo estava em um navio quando o evento aconteceu no domingo. A primeira vez que ouvi falar disso foi na manhã de segunda-feira. Eu imediatamente entrei na minha rede porque é, você sabe, uma comunidade muito pequena no grupo de submersão profunda e descobri algumas informações em cerca de meia hora de que eles haviam perdido as comunicações e o rastreamento simultaneamente. O único cenário que consegui pensar que poderia explicar isso foi uma implosão. Um evento de onda de choque tão poderoso que destruiu um sistema secundário que possui seu próprio vaso de pressão e sua própria fonte de alimentação de bateria, que é o transponder que o navio usa para rastrear onde o submarino está. Então eu estava pensando em implosão. Isso é segunda-feira de manhã.

Suleman e Shahzada Dawood

Ainda segundo informações da revista People, a tia de um dos passageiros revelou que o sobrinho estava com receio da viagem. Azmeh Dawood disse à NBC News que Suleman Dawood aceitou a excursão para agradar seu pai, que também estava a bordo do submersível e era apaixonado pelo Titanic desde muito jovem. Como a viagem estava programada para o Dia dos Pais, Suleman decidiu fazer a viagem com relutância depois de compartilhar com um parente que não estava muito disposto e se sentiu apavorado.