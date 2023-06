Redação

23/06/2023 | 11:55



A primeira etapa para uma viagem se concretizar é traçar exatamente o que se pretende e os custos, para então começar a guardar esses valores e deixar as férias dos sonhos cada vez mais próximas da realidade. Atualmente, é possível viajar com com R$ 10 mil para vários lugares incríveis. Para isso, uma boa estratégia é guardar R$ 400 por mês para programar um roteiro internacional a cada dois anos.

5 destinos incríveis para viajar com R$ 10 mil

Diana Carvalho, especialista na área de turismo, CEO da Mundo4e e mentora de viajantes e profissionais do segmento, conta que o valor de R$ 10 mil permite viajar a destinos como Ushuaia (Argentina), Cuba, Portugal, Tailândia ou Marrakech (Marrocos). “Dá para pagar passagens aéreas, hospedagem e deslocamentos para uma pessoa”, afirma.

Em Ushuaia, por exemplo, a dica é um roteiro de sete dias entre os meses de novembro e março. Já na América Central, a indicação é passar 10 dias em Cuba, entre novembro e fevereiro, para explorar a capital Havana e outros destinos, como Viñales e Cienfuegos.

Na Europa, Diana recomenda sete dias em Portugal, nos meses de abril, maio, setembro ou outubro. A especialista indica Lisboa, Sintra, Cascais, Porto e Coimbra como paradas obrigatórias na programação.

Já na Ásia, é possível utilizar os R$ 10 mil para passar 10 dias na Tailândia entre novembro e abril, com passagens por Bangkok, Krabi e Phi Phi Island.

Caso o objetivo seja conhecer a África, é possível viajar à cidade marroquina de Marrakech durante cinco dias, entre março e junho ou setembro e dezembro. O destino é conhecido por seus belos palácios e jardins.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece alguns destinos para viajar com R$ 10 mil, é hora de planejar o próximo roteiro. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.