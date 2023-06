CAOA Chery anuncia redução de preços para linha Tiggo 8

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/06/2023 | 11:55



A CAOA Chery traz uma novidade para os clientes que desejam adquirir um modelo da linha Tiggo 8. Agora, o veículo passa a contar com preços mais competitivos para as duas versões. A montadora cortou até R$ 10 mil do preço de tabela do seu carro-chefe, repassando para o cliente as vantagens proporcionadas pela melhoria do ambiente econômico do País, notadamente com a valorização do real face ao dólar – o que reduz os custos de importação da indústria.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

O novo preço de tabela do Tiggo 8 Turbo GDI MAX DRIVE 2024, que era de R$ 209.990, passa a ser de R$ 199.990. O veículo tem amplo espaço interno e uma série de equipamentos de segurança e conforto, além de design moderno. Ele vem equipado com o motor 1.6 Turbo GDI a gasolina, com injeção direta e duplo comando de válvulas com duplo variador de fase (DVVT), e transmissão DCT de dupla embreagem com sete velocidades com opção de trocas manuais. São 187 CV de potência máxima e 28 kgfm de torque máximo, disponível de 2.000 a 4.000 rpm.

O modelo foi o segundo fabricado no Brasil pela CAOA Chery a incorporar a tecnologia MAX DRIVE – um conjunto de sistemas eletrônicos inteligentes de segurança e assistência ao motorista. Entre as ferramentas incorporadas estão o piloto automático integrado e adaptativo com assistente de congestionamento, frenagem automática de emergência, controle inteligente de farol alto, alerta de colisão de tráfego cruzado traseiro, alerta de saída de faixa, assistência de permanência em faixa, assistente de mudança de faixa, monitoramento de ponto cego, alerta de distância frontal e alerta de colisão frontal.

Já a versão Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid, que tinha preço sugerido de R$ 274.990, passa a custar R$ 269.990. O mais tecnológico e sofisticado SUV da marca reúne o máximo da performance aliada à economia de combustível e redução de emissões. O modelo chegou ao mercado nacional como o primeiro veículo híbrido Plug-in a contar com dois motores elétricos, o que possibilita a entrega de mais potência e mais economia ao modelo. Os dois propulsores elétricos, combinados com o motor a combustão 1.5 Turbo a gasolina, entregam 317 cv de potência máxima e 56,6 kgfm de torque. Também estreia a tecnologia Dedicated Hybrid Transmission (DHT) no Brasil. Primeira transmissão do mundo dedicada a modelos híbridos, torna muito mais eficaz e inteligente a gestão dos três motores.

Com isso, o modelo da linha Tiggo 8 acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,05 segundos. O consumo médio combinado é de 30,3 km/l na cidade e 26,9 km/l na estrada. Tem capacidade combinada para rodar cerca de 77,6 km de forma 100% elétrica, com a facilidade de poder ser recarregado na tomada sempre que necessário. Desenvolvido para proporcionar excelência em termos de experiência de condução, o Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid conta também com um conjunto de sistemas eletrônicos inteligentes de segurança e assistência ao motorista, batizado pela CAOA Chery de MAX DRIVE.