Palavra do Leitor

Juarez Corrêa

Há exato um ano partia o nosso querido Juarez Corrêa, cartunista, ilustrador, desenhista, amigo. E outros tantos amigos do Diário, daqueles anos 80, já se foram, deixando saudades e um grande vazio; José Marqueiz, Saulo Pereira Leite, Cecília, a última copidesque do jornal, Márcio Calafiori, Renato Campos, João Colovatti, Reinaldo Martins, Paulão, Paulo Heras, Marcio Stanziani, Carlos Laranjeira, Luiz Carlos Sperândio, Eduardo Camarguinho, Percy Faro... A todos, gratidão e eterna lembrança.

Eurica Sisman - São Bernardo

Pix

Lula demonstra total desinteresse em governar o Brasil. Está deslumbrado, olhando para fora e levando sua esposa para conhecer o mundo. Saiu do Brasil quando a Caixa Federal anunciou a cobrança do Pix. O Pix que foi uma grande sacada do governo anterior e aderido por milhões de brasileiros que têm conta em banco. Pela facilidade, sem custo e cumpre o que prometeu. O dinheiro chega na hora. Os bancos não gostaram, pois é inimaginável fazer uma transação sem custo. Mas a Caixa voltou atrás, alegando que precisa o aval do presidente que está viajando (Economia, dia 21). A verdade é que pegou mal a taxação e mais uma vez quem será prejudicado é o pobre, pois quem tem certa quantia em banco fica isento dessa cobrança e de outras. Para um governo sem rumo, vamos ver que rumo o presidente tomará a respeito dessa cobrança que criou; será um outro nó a desatar.

Izabel Avallone - Capital

Torcida do Santos

Presenciei ontem (quarta-feira), consternada, ao vivo, a atitude lamentável da torcida do Santos FC atacando a equipe adversária antes do fim da partida, atirando rojões e sinalizadores dentro do gramado (Esportes, ontem). Não esperei o fim daquele espetáculo deprimente, ouvindo um bando de pessoas, aos gritos, praticamente ‘desequilibrads’, mais parecendo animais irracionais ameaçando com seus rugidos os rivais e seu próprio clube. Aguardando, em rua paralela a oportunidade de sair daquele local, fui surpreendida com correria desabalada de ‘torcedores’ e, em seguida, fumaça intoxicante, usada pelos policiais para afastar os baderneiros. Há muitos ângulos a se verificar nestes eventos de torcidas mas, a principal delas é ‘a quem interessa’ derrubar um clube centenário? Como continuar frequentando os estádios, incluindo muitas crianças que vi, sem precisar fugir das confusões, tentando respirar em meio a nuvem de gás lacrimogêneo e spray de pimenta? O que dizer das consequências agora? Portões fechados, famílias que sobrevivem dos jogos no entorno, jogadores mais parecendo gladiadores prestes a serem atacados por animais? A quem tem a obrigação de administrar este País: acordem enquanto há tempo!

Márcia Perecin - São Bernardo





Seleção Brasileira

O problema não é perder de Senegal. Mas pela forma irresponsável como a maioria dos jogadores da nossa Seleção atuou. Ao subestimar a já sabida boa seleção africana merecidamente foram goleados por 4 a 2. Essa geração, na qual boa parte dos que estavam em campo também decepcionou na Copa do Mundo, do Catar, demonstrou que não está em condições de representar nas importantes competições o País. E, esse resultado vexatório contra Senegal deixa mais uma vez um sentimento de frustração na torcida brasileira. Parabéns à equipe africana que soube honrar as cores do seu país.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Zanin

Enquanto escrevo esta carta provavelmente o advogado Zanin tenha sido eleito (Cena Política, ontem). Dizem que os senadores aprovam qualquer indicado, pois têm medo de algum dia serem julgados no STF (Supremo Tribunal Federal)! Pois é, o voto não é secreto para indicar um novo ministro? Nem sempre a palavra de alguns senadores podem ser levadas a sério,então...

Tania Tavares - Capital