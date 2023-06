Enel na mira

Da Redação



23/06/2023 | 11:17



Após muitos consumidores reclamarem da prestação de serviços de distribuição de energia pela Enel, os deputados estaduais vão investigar a concessionária em CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) presidida por Thiago Auricchio (PL), que tem domicílio eleitoral em São Caetano. Já não era sem tempo. A empresa de matriz italiana tem acumulado uma montanha de insatisfações, e não está conseguindo dar as respostas necessárias à coletividade. A paciência dos cidadãos já se esgotou faz algum tempo. É preciso que as autoridades tomem providências urgentes para regularizar o serviço, pelo qual os clientes pagam muito caro. A entrada do Parlamento no caso traz esperança aos paulistas.

O trabalho dos deputados estaduais é importante porque as comissões municipais de investigação, instauradas em boa parte das Câmaras, não tiveram força suficiente para exigir que a concessionária fizesse com eficiência o serviço para o qual é muito bem remunerada. Os vereadores, a propósito, podem encaminhar para a Assembleia Legislativa os relatórios com o resultado dos trabalhos que realizaram, de modo a auxiliar os parlamentares paulistas – é o que se comprometeu a fazer a deputada Ana Carolina Serra (Cidadania), de Santo André. Os oito milhões de clientes que a empresa possui em 24 municípios da Região Metropolitana certamente ficarão agradecidos com a CPI.

Ao falar com a reportagem deste Diário sobre a expectativa dos trabalhos da CPI, Thiago Auricchio disse não ter dúvidas que a comissão “alcançará o resultado esperado pela população”. Para que isso aconteça, será importantíssimo que cada um dos consumidores que se sentiram prejudicados pela atuação da Enel procure os canais disponibilizados pela Assembleia para relatar pormenorizadamente o acontecido. Só com essa ampla participação popular é que os deputados estaduais terão elementos para fazer os questionamentos necessários e cobrar soluções da concessionária – e, por que não?, solicitar a cassação do contrato caso a Enel não passe a tratar os paulistas com o respeito que merecem.