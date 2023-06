LG apresenta linha 2023 de TVs no Brasil; saiba os preços

Da Redação, com assessoria

A linha 2023 de TVs da LG foi apresentada na edição de 36 anos da CASACOR São Paulo. As principais novidades são as séries C3 e G3, uma plataforma webOS atualizada, um novo painel OLED evo com Brightness Booster, que promete mais brilho, e a LG QNED 85 MiniLED, que reúne as tecnologias Quantum Dot e NanoCell, para produzir cores ricas, precisas e realistas, que ajudam a criar experiências imersivas.

LG OLED evo G3

O grande destaque da LG OLED evo G3 fica para a tecnologia Brightness Booster Max, que permite que as Smart TVs da série G3 ofereçam 70% mais brilho, graças à uma nova arquitetura de controle de luz e algoritmos de aumento de luz. A tecnologia LG OLED evo, geralmente já mais brilhante e nítida do que os displays OLED convencionais, está equipada com o novo processador inteligente a9 (Alpha9) Gen 6, que proporciona brilho e precisão de cor melhorados, juntamente com uma clareza e detalhes. Além de potencializar o AI Sound Pro, resultando em um som surround de 9.1.2 canais virtuais, que tornam o som mais envolvente.

Seguindo o conceito de cinema em casa, a linha LG OLED evo 2023 possui recursos dedicados para os apaixonados por filmes e séries. Dentre estas tecnologias, estão o conjunto da Dolby, que inclui o Dolby Vision IQ, que ajusta de modo inteligente a calibração da imagem quadro a quadro com base no gênero do conteúdo e na luminosidade do ambiente, e o Dolby Atmos, que proporciona som surround multidimensional. Exclusivo das TVs LG, o Filmmaker Mode é outro recurso dedicado para cinema que quando ativo, o conteúdo é exibido automaticamente na proporção de aspecto original, na taxa de quadros correta e com renderização de cores precisas, igual ao que o cineasta produziu.

Além disso, o modelo conta com um elegante One Wall Design. Ou seja, a TV possui uma montagem nivelada na parede, para um visual polido e minimalista, que garante estilo e elegância. Em relação à conectividade, a linha dispensa o uso de controle remoto para receber comandos de voz: basta dizer “Hi, LG”, que a TV ativará para controlar até eletrodomésticos.

Tamanho disponível: 55 e 65 polegadas

55 e 65 polegadas Preço sugerido: R$ 10.499 (55 polegadas) e R$ 20.999 (65 polegadas)

LG OLED evo C3

A série LG OLED evo C3 apresenta a performance da linha C unida ao novo Processador AI a9 (Alpha9) Gen 6 e um design redefinido com extremidades ainda mais estreitas que tornam a instalação na parede mais integrada, além de agora também contar com o recurso WOW Orchestra, que funciona em sincronia com os SoundBars, proporcionando um som ainda mais envolvente, seja para filmes e séries, seja para músicas. Outra novidade deste modelo, é o suporte giratório que acompanha a TV, para que os usuários combinem o ângulo da tela para a melhor posição de visualização.

Além disso, a linha C possui uma experiência imersiva em todos os tamanhos, já que a TV dispõe de muitas opções de polegadas – de 42 a 83 polegadas. A linha 2023 de TVs da LG também chega com o painel evo, antes presente somente na linha G. A nova tela proporciona um aprimoramento no brilho e nitidez, graças ao Brightness Booster, que possibilita até 30% mais brilho. Dessa forma, a LG OLED evo C3 TV apresenta maior brilho, com imagens realistas, com clareza e muitos detalhes, devido ao aumento de eficiência de iluminação.

Seguindo o conceito de “Casa inteligente”, conecte todos os aparelhos smart da sua casa com ThinQ AI ou produtos com certificado OCF e matter. O consumidor pode usar seu controle remoto ou celular pelo aplicativo LG ThinQ, ampliando a gama de aparelhos compatíveis com simplicidade e segurança.

Tamanhos disponíveis: 42 a 83 polegadas

42 a 83 polegadas Preço sugerido: A partir de R$ 7.999

LG QNED 85 MiniLED

O modelo reúne as tecnologias Quantum Dot e NanoCell, para produzir cores ricas, precisas e realistas, que ajudam a criar experiências imersivas. Já os minis LEDs são uma tecnologia de retroiluminação menor e mais sofisticada em comparação às TVs convencionais. Cada LED tem tamanho inferior a 300 µm, o que equivale a 1/40 do tamanho dos LEDs convencionais, permitindo que mais luzes caibam na tela. Graças a essa característica, a LG QNED pode exibir brilho com pico mais elevado, pretos mais profundos e níveis maiores de precisão e detalhe do que uma TV LCD tradicional.

Equipadas com a nova tecnologia QNED Million Grayscale que amplia as escalas de cinza, a QNED 85 MiniLED é capaz de oferecer níveis de contraste e preto surpreendentes, que se aproximam dos níveis de uma TV LG OLED. O novo processador da LG QNED 85 TV, o a9 Gen6?AI é o responsável por fazer da linha OLED evo atingir alta performance e criar uma combinação perfeita de beleza, inteligência e qualidade de imagem e som.

Outro destaque do modelo fica para os recursos dedicados para filmes e séries, que resultam em uma experiência de cinema em casa. Dentre essas tecnologias, além da qualidade de imagem MiniLED, as TVs contam com Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos e HDR10 Pro.

Tamanhos disponíveis: 55 e 65 polegadas

55 e 65 polegadas Preço sugerido: R$ 4.399 (55 polegadas) e R$ 6.799 (65 polegadas)

LG UHD

A LG UHD chega com destaques em inteligência artificial, sendo a única TV UHD do mercado com três assistentes pessoais simultâneos: LG ThinQ AI, Google Assistente e Amazon Alexa. Além disso, a linha 2023 de TVs da LG chama a atenção pela variedade de tamanhos, com tamanhos de 43 até 86 polegadas, os produtos proporcionam uma experiência imersiva em telas maiores.

O controle que acompanha o modelo é o Smart Magic, que promete revolucionar a experiência de navegação no aparelho, para tornar ela mais rápida e intuitiva pois funciona como um cursor. O acessório ainda possui botões direcionais para os serviços de streaming Netflix, Globoplay, Disney+ e Amazon Prime Video, o que permite o acesso rápido aos conteúdos preferidos.

Tamanhos disponíveis: 43 a 86 polegadas

43 a 86 polegadas Preço sugerido: a partir de R$ 2.090

