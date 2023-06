O que está reservado para o setor de jogos nos próximos 10 anos

Da Redação

23/06/2023 | 10:55



O setor de jogos passou por uma evolução surpreendente nas últimas décadas, ampliando constantemente os limites da tecnologia, da criatividade e da inovação. Agora que já passamos do primeiro terço da década, é empolgante explorar os possíveis desenvolvimentos que aguardam esse próspero setor. Desde os avanços em realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR) até o advento dos jogos em nuvem e o crescimento contínuo dos esportes cibernéticos, uma transformação aguarda o cenário dos jogos que fascinará tanto os jogadores quanto os desenvolvedores. A análise foi preparada com a ajuda do site coloradofamiliesfirst.org.

Implementação mais acessível de realidade virtual e aumentada (VR, AR)

Na próxima década, podemos esperar um crescimento significativo na adoção e no refinamento das tecnologias de VR e AR. À medida que o hardware se tornar mais acessível, os jogadores poderão mergulhar em mundos virtuais verdadeiramente imersivos. Os fones de ouvido de RV se tornarão mais leves, mais confortáveis e com resolução mais alta, permitindo que os jogadores explorem ambientes incrivelmente realistas. A AR, por outro lado, mesclará os mundos digital e físico, criando experiências de jogo imersivas que se misturam perfeitamente ao ambiente.

Jogos na nuvem

Os jogos na nuvem revolucionarão a maneira como jogamos e acessamos os jogos. À medida que a infraestrutura da Internet melhorar, mais e mais jogadores passarão a transmitir jogos diretamente para seus dispositivos, evitando a necessidade de atualizar hardware caro. As plataformas de jogos baseadas na nuvem oferecerão vastas bibliotecas de jogos, permitindo que os jogadores desfrutem de experiências de alta qualidade em uma variedade de dispositivos, desde smartphones e tablets até smart TVs e laptops. Essa acessibilidade abrirá os jogos para um público mais amplo, promovendo a inclusão e o desenvolvimento da comunidade entre diferentes grupos demográficos.

Inteligência artificial

A inteligência artificial desempenhará um papel fundamental no futuro dos jogos. Os algoritmos alimentados por IA melhorarão os personagens não-jogadores (NPCs) e os inimigos, tornando-os mais inteligentes e realistas. Os NPCs exibirão emoções complexas, aprenderão com o comportamento dos jogadores e se adaptarão dinamicamente às suas estratégias, criando uma jogabilidade mais rica e envolvente. Além disso, as técnicas de geração de procedimentos permitirão que os desenvolvedores criem mundos de jogos vastos e diversificados que são gerados por algoritmos, oferecendo oportunidades infinitas de exploração.

Funções sociais e comunitárias aprimoradas

O setor de jogos sempre prosperou com a comunidade e a interação social. Na próxima década, podemos esperar uma expansão dos recursos sociais nos jogos que promovem conexões mais profundas entre os jogadores. Com o desenvolvimento de espaços virtuais e conceitos de meta universo, os jogadores terão oportunidades de interagir e colaborar em uma escala maior. Os jogos se tornarão ainda mais uma experiência social, com espaços virtuais compartilhados para os jogadores explorarem, competirem e se envolverem em jogos cooperativos.

Crescimento contínuo do esporte cibernético

O Cybersport já é um fenômeno visível e seu crescimento será acelerado nos próximos 10 anos. Os torneios e as ligas se tornarão ainda mais profissionais, os prêmios e as oportunidades de patrocínio aumentarão. A integração das tecnologias de RV e RA abrirá caminho para uma experiência imersiva do espectador, permitindo que os espectadores assistam às partidas como se fizessem parte do próprio jogo. O ciberesporte continuará a borrar as fronteiras entre os esportes e jogos tradicionais, atraindo um público global e fortalecendo sua posição como uma importante forma de entretenimento.

Novas possibilidades de monetização

O setor de jogos está introduzindo modelos inovadores de monetização. O Free-to-Play (F2P) com compras no aplicativo oferece jogos gratuitos e gera receita por meio de compras adicionais no aplicativo. Os serviços de assinatura fornecem acesso a uma biblioteca de jogos por uma taxa fixa. As assinaturas de Temporada e Combate oferecem jogabilidade e recompensas estendidas. Crowdfunding e acesso antecipado envolvem a participação e o feedback dos jogadores. A publicidade no jogo gera receita e mantém o jogo acessível. Esses modelos geram receita e, ao mesmo tempo, agregam valor aos jogadores e continuarão a evoluir.

Desenvolvimento sustentável e jogos éticos

À medida que o setor de jogos evolui, cresce também a necessidade de sustentabilidade e práticas éticas. Na próxima década, podemos esperar um foco maior na redução do impacto ambiental do hardware e do software de jogos. Os desenvolvedores buscarão criar jogos com uma mensagem social positiva, incentivando a inclusão, a diversidade e o comportamento ético. O setor também abordará questões relacionadas ao bem-estar dos jogadores, equilibrando a experiência de jogo e priorizando a saúde física e mental dos jogadores.

Conclusão

Os próximos 10 anos no setor de jogos são extremamente promissores e empolgantes. Desde tecnologias imersivas, como RV e RA, até a adoção generalizada de jogos em nuvem e a expansão dos esportes cibernéticos, os jogadores podem esperar uma era de inovações e oportunidades incríveis. O cenário dos jogos evoluirá, oferecendo experiências mais imersivas, maior acessibilidade e melhor interação social. À medida que o setor adotar práticas sustentáveis e éticas, os jogos continuarão a proporcionar alegria, entretenimento e união a milhões de jogadores em todo o mundo. O futuro dos jogos é realmente uma jornada empolgante que cativará e inspirará os jogadores nos próximos anos.