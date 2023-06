EUA: em discurso, Yellen reafirma interesse em trabalhar junto com China em temas globais

23/06/2023 | 10:35



A secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, realizou discurso nesta sexta-feira, 23, para o evento Global Financing Pact, realizado em Paris. Em sua fala, ela disse estar contente com a presença de "colegas pelo mundo, entre eles o premiê Li Qiang", da China. Segundo ela, como as duas maiores economias do mundo, "nós compartilhamos a responsabilidade de trabalhar juntos em questões globais. É algo que o mundo espera de nós".

Yellen elogiou o evento, por discutir como se alinhar esforços para reduzir a pobreza, junto com esforços por combater mudanças climáticas e "outros desafios globais". E enfatizou a importância do multilateralismo, nesse contexto.

A secretária de Tesouro dos EUA lembrou que foi lançada no último outono no Hemisfério Norte uma iniciativa para envolver bancos de desenvolvimento multilateral (MDBs, na sigla em inglês) para lidar melhor com desafios globais, como mudança climática, pandemias, fragilidades e conflitos. Segundo ela, esses bancos devem tanto tratar desses contextos como de questões como investimentos em saúde, educação e alívio à pobreza.