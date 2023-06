São Bernardo Plaza terá feira mensal de adoção de animais

Da Redação



23/06/2023 | 09:58



O São Bernardo Plaza, em parceria com a União de Proteção Animal do Grande ABC, cria calendário fixo para receber o evento de adoção de cães e gatos no local. Em todo último domingo do mês, o empreendimento receberá pets que estão em busca de um novo lar. Neste domingo, dia 25, das 12h às 18h, acontece a primeira edição do Evento de Adoção, no acesso A do piso L0.

Para realizar a adoção e garantir um novo amigo de quatro patas, basta o adotante comparecer ao shopping com comprovante de endereço e documento original com foto.

PRESENTES

Ao ser adotado e receber um novo lar, o pet ganha alguns mimos disponibilizados por parceiros do shopping e da ONG (Organização Não Governamental). São eles, primeira dose de vacina no Dr. Hato, petisco para cachorro da VitaPrime, primeira consulta com direito a retorno da Lovet, pingente de identificação do My Life Click, um dia de creche no Ei My Care, uma consulta com oftalmologista no Dr. Carlayle e vale de 30 dias na academia e 30 dias de adestramento para o pet na iMoogi.

“Ficamos felizes em receber a primeira edição do evento de adoção de cães e gatos em nosso espaço. Esperamos que, com isso, a gente estimule a adoção responsável e encontre lares acolhedores para os pets que estão em busca de uma nova família”, explica Ana Paula Faustino, gerente de marketing do shopping.

PRAÇA PET

O São Bernardo Plaza também inaugurou um espaço para os apaixonados por amigos de quatro patas. A Praça Pet é uma ponto de alimentação dentro do empreendimento para os pets e os tutores. O espaço dispõe de mesas, cadeiras e potes para água e ração, para total conforto dos tutores e seus melhores amigos.

É necessária a permanência dos tutores junto de seus pets durante todo o período de permanência no espaço. Localizada no Piso L3, a Praça Pet funciona de segunda a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos e feriados, das 11h às 21h.

O São Bernardo Plaza fica na Avenida Rotary, 624, no Centro.