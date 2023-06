Santo André entrega cinco toneladas de alimentos para entidades sociais

Beatriz Mirelle

23/06/2023 | 09:40



O Fundo Social de Solidariedade de Santo André realizou ontem a entrega de cinco das 13 toneladas de alimentos não pericíveis arrecadados durante o Arraial Solidário que ocorreu no fim de semana. Ao todo, 18 entidades assistências cadastradas na rede municipal foram contempladas durante distribuição que ocorreu no Banco de Alimentos, na Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André).

Hoje, 10 mil itens de inverno recolhidos nos três dias de festa também serão distribuidos.

A presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Cláudia de Fabris, afirma que as expectativas para as arrecadações deste ano foram superadas. “Em 2022, conseguimos 12 toneladas. Uma tonelada a mais é algo muito grande. Diferente dos outros anos, nós tivemos um engajamento forte de doação de itens diversos. Foram mais de 10 mil itens de inverno, como cobertores, agasalhos e roupa de cama. Tudo o que estamos pedindo na Campanha do Agasalho foi levado pelo municipes no Arraial. Somando com os alimentos, os números foram muito mais do que o esperado.”

Entre as entidades assistenciais contempladas, estão organizações como Instituição Assistencial Lídia Pollone, na Vila Guarará, Núcleo Assistencial Educacional Caminho da Luz, no Jardim Riviera, Fraternidade Casa de Assis, na Vila Pires, e Creche Cata Preta, no bairro de mesmo nome.

Os itens de inverno serão enviados às entidades em sistema drive-thru, na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Craisa, na Avenida dos Estados.

Ana Cláudia observa que a Prefeitura de Santo André ainda recebe poucas roupas para homens e crianças, principalmente primeira infância (até os seis anos). “Temos muitas doações de roupas femininas. O próximo evento solidário oficial que teremos será o natal no paço, mas, dentro do Núcleo de Inovação Social, ocorrerão outras ações. Assim que acabar a Campanha do Agasalho, em 22 de setembro, teremos a Campanha do Brinquedo e o Café Solidário, com prestação de contas de tudo o que foi arrecadado e distribuído.”

Além de eventos pontuais, Ana Claúdia destaca que doações podem ser feitas nas quatro lojas solidárias da cidade, localizados no Shopping ABC, Atrium Shopping, Grand Plaza Shoppin e Shoppinho Santo André. “Até o fim da Campanha de Inverno, teremos 150 pontos de doações espalhados pela cidade.” Os locais podem ser consultados no site da Prefeitura (https://web.santoandre.sp.gov.br/).