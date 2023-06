Em tratamento contra o câncer, Preta Gil fala sobre cirurgia e faz desabafo: Livramentos aconteceram

23/06/2023 | 09:10



Preta Gil usou as redes sociais para falar sobre a nova fase de seu tratamento. A cantora estava a caminho de Belo Horizonte, onde se apresentará em um festival, quando decidiu falar sobre como estará sua agenda nos próximos meses, já que ela pretende continuar os shows enquanto supera essa fase difícil de saúde.

- Todo todo que me segue percebe o quanto eu tô melhorando, o quanto eu tô me fortalecendo. Não foi fácil, não está sendo fácil. Não foi nada fácil passar por tudo o que passei, com tanta dor. Coisas que um dia, quem sabe, talvez eu divida com vocês. Mas é tanta podridão... É um negócio que não dá para explicar. Eu tô superando, me fortalecendo, focando na minha cura e no meu bem-estar. Minha vida agora é focada em mim, em ficar bem, em me fortalecer. Os livramentos aconteceram. Agora é só felicidade.

Agora que terminou as sessões de radioterapia, Preta precisa esperar para fazer uma cirurgia para retirada do tumor. Ainda assim, logo pretende voltar aos palcos.

- Opero em agosto, mas acho que em setembro os médicos já vão me liberar para eu voltar, mesmo com minha bolsinha [de colostomia] que vou ter que usar.