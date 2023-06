Papai de novo? Arthur Aguiar estaria esperando um filho com a nova namorada

23/06/2023 | 09:10



Arthur Aguiar vai ser pai novamente? Bom, é o que disse a colunista Fabiola Reipert, do Balanço Geral. Segundo a jornalista, o cantor estaria esperando um filho com a nova namorada, Jheny Santucci, com quem assumiu o relacionamento recentemente.

Vale lembrar que Aguiar e Jheny não se pronunciaram sobre o assunto e nem deram pistas nas redes sociais sobre a suposta gravidez.

A colunista afirma que a gravidez seria recente e que o casal ainda estaria tentando confirmar. Maíra Cardi, ex de Arthur e atual noiva de Thiago Nigro, já teria ficado sabendo da situação. Inclusive, teria torcido o nariz.

Arthur e Maíra são pais de Sophia, de três anos de idade. Única filha de Aguiar até o momento.

Eita!