Corrida do Chocolate tem valor promocional

23/06/2023 | 09:08



As inscrições para a 4ª edição da Choco Run – corrida e caminhada do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires – estão abertas e com o valor promocional do primeiro lote, até dia 2/07; Equipes, clubes e assessorias esportivas, a cada 12 participantes, também terão direito a cortesia pela organização da prova, a empresa Mazza Eventos.

O evento esportivo acontecerá no dia 13 de agosto, com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://inscrevafacil.com/#/evento/4chocorun2023

A largada está prevista para 7h30, no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jd. Itacolomy), e o circuito percorrerá as principais vias da cidade, com percurso de 7 Km para corrida ou caminhada.

Na retirada dos kits, que acontecerá no dia 12 de agosto, das 10h às 16h, na sede da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, os participantes poderão fazer a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível que será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires.

O 14°Festival do Chocolate acontecerá nos finais de semana entre 28 de julho e 13 de agosto, às sextas, sábados e domingos, no Complexo Ayrton Senna.