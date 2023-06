Palmeiras trabalha para encarar o Botafogo

Da Redação



23/06/2023 | 09:03



O Palmeiras não pode mais chegar à liderança do Campeonato Brasileiro na próxima rodada. Com a vitória do Botafogo diante do Cuiabá nesta quinta-feira (22) por 1x0, o time da estrela solitária chegou aos 27 pontos, enquanto o verde tem 22.

Mesmo assim, o Palmeiras tem a missão de diminuir a diferença e contará com retornos importantes, como o goleiro Weverton, Raphael Veiga, Rony e Piquerez. Todos eles participaram na data Fifa, convocados para a Seleção Baasileira e uruguaia.

A partida contra o Botafogo será disputada no próximo domingo (25), às 16 horas, no Allianz Parque. Até a noite de ontem, mais de 23 mil ingressos já havia sido vendidos.

O verde, que perdeu a invencibilidade para o Bahia, ainda tem outro importante tabu para defender, podendo chegar a 10 jogos sem parder para cariocas.