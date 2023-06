Ramalhão se prepara para duelo contra a Lusa carioca

Pedro Lopes



23/06/2023 | 08:50



O Santo André segue se preparando para o confronto diante da Portuguesa carioca neste sábado (24), às 15 horas, no estádio Bruno José Daniel, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

A derrota para o Athletic Club-MG na última rodada ascendeu um sinal de alerta na equipe para a sequência do campeonato. O Ramalhão ainda não conseguiu vencer nenhum adversário que ocupa a zona de classificação para o mata-mata da competição. Contra os mineiros foram duas derrotas (4 a 2 e 1 a 0), e contra a Lusa do Rio de Janeiro, adversário deste sábado, derrota por 3 a 0. O único adversário que o Santo André conseguiu pontuar foi contra o Democrata-MG, em um empate por 1 a 1 na primeira rodada.<TB>Por isso, uma vitória amanhã é fundamental para o time andreense se manter no G-4 do grupo 6. Os quatro primeiros colocados passam para a próxima fase. O Santo André ocupa a quarta colocação da chave 14 pontos, quatro a mais que o quinto colocado Vitória-ES.

O lateral Vinícius Baracioli reitera a importância de pontuar na rodada. “Vamos dar o nosso melhor em campo para sair com os três pontos, porque pontuar é importante para a classificação”, disse.

A Portuguesa-RJ é a líder do grupo com 22 pontos, seguida do Athletic com 19, e do Democrata que tem 15.

PROMOÇÃO

Para a partida deste sábado, a diretoria do Ramalhão repete a promoção feita na última partida. O torcedor que estiver vestido com a camisa do clube paga meia. Os ingressos já podem ser adquiridos no Poliesportivo Jairo Livolis (rua dos Ramalhões, 126 - Jaçatuba) ou antes da partida, no Brunão. A entrada custa R$ 40 inteira e R$ 20 meia. Crianças de até 12 anos, idosos acima de 60 não pagam</CW> e professores da rede municipal não pagam.