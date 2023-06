Profissionais de RH e empresas vão debater estratégias

Da Redação



23/06/2023 | 08:39



Profissionais e empresas de Recursos Humanos no Grande ABC se reúnem, na segunda-feira, para o Planejamento Estratégico do APL (Arranjo Produtivo Local) de RH na região. Universidades, prefeituras e entidades de classe também participarão da atividade, que ocorre na sede da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC.

Lançado em março deste ano, o APL em construção terá o planejamento de suas ações realizado por meio da Oficina de Planejamento Participativo, moderada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Com o apoio da Agência de Desenvolvimento, o objetivo é definir, com a participação dos diversos atores, um projeto para determinar ações de melhoria do segmento, através de ações em áreas distintas.

O presidente da Agência, Aroaldo da Silva, ressalta a importância do planejamento para definição dos próximos passos e o futuro dos profissionais e empresas envolvidas.