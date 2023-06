Orlando terá de pagar R$ 1.000 a ex-servidor

Da Redação



23/06/2023



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), foi condenado à revelia e deverá pagar R$ 1.000 para um ex-servidor da Prefeitura. Isso porque, o tucano afirmou, em uma de suas lives semanais, que o ex-funcionário da administração não gostava de trabalhar, era puxa-saco e que tinha perdido o emprego justamente porque não era afeito a pegar no batente. O chefe do Executivo tem histórico de entrar em confusão e dizer impropérios a moradores. Uma das últimas foi em evento no bairro Cooperativa, no dia 13 de abril, quando iniciou discussão com um dos presentes, ao qual chamou de babaca por três vezes, que era sem graça e que “estava enchendo o saco”.