Sport passa fácil pelo Juventude e dorme na liderança isolada da Série B

22/06/2023 | 23:54



O Sport não encontrou muitas dificuldades para superar o Juventude por 3 a 0, em jogo isolado nesta quinta-feira da 13ª rodada do Brasileiro da Série B. Na Ilha do Retiro, o time pernambucano fez valer o mando de campo e com gols de Luciano Juba, Vagner Love e Felipinho, assumiu a liderança. O Sport ainda atuou o metade do segundo tempo com um jogador a mais.

Com um jogo a menos - contra o CRB - , o Sport chegou a 27 pontos e dorme na liderança pelo menos até sábado, quando terá que secar o Novorizontino (26 pontos) contra o Tombense, e ainda terá que torcer por um tropeço do Vitória (25), contra o Guarani, para seguir na ponta. Já o Juventude, rebaixado em 2022, ainda oscila na Série B, ocupando a oitava colocação, com 18 pontos, a seis do G-4 - zona de acesso.

A primeira etapa começou sob forte chuva, mas nada que atrapalhasse o Sport demonstrar seu bom futebol na temporada, que tem o credenciado como forte candidato ao acesso e ao título da Série B. Pressionando o Juventude no campo de defesa, Luciano Juba abriu o placar com 10 minutos. Em jogada ensaiada de falta, o atacante aproveitou o gramado molhado e bateu forte rasteiro para vencer o goleiro Thiago Couto.

Com o placar aberto cedo, o Sport condicionou a partida no seu jeito. Sem forçar tanto, os donos da casa rondavam a área do Juventude e aproveitaram a falha de Thiago Couto para ampliar, aos 31 minutos. Após cobrança de escanteio, o goleiro 'caçou borboletas' e Vagner Love, livre de marcação, apenas completou de cabeça para as redes. O Juventude pouco se expôs na partida, ficando apenas concentrado em se defender. O time gaúcho só veio levar perigo nos acréscimos, em chute para fora de Rodrigo Rodrigues.

O Juventude voltou para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva. Deixando espaço na defesa, o Sport aproveitou para armar seus contra-ataques. No 3 contra 3, Jorginho recebeu na área, mas não conseguiu tirar do goleiro. Depois, Love venceu o zagueiro na corrida e tentou encobrir Thiago Couto. O que já estava difícil para o Juventude, piorou quando Jadsom levou o segundo amarelo e acabou expulso, com 13 minutos.

Com superioridade numérica, o Sport aproveitou e Felipinho marcou o terceiro. O time pernambucano recuperou a bola ainda no campo de ataque, Love recebeu na direita e cruzou para o lateral bater colocado, aos 18 minutos.

Sem chuva, o Sport colocou a bola no chão. Administrando o resultado, o time já trocava passes, se poupando para a sequência do campeonato. Com um a menos, o Juventude se entregou. Retrancado, o time não saiu para jogo e ainda assistiu Kayke balançar o travessão, em chute de fora da área. Na reta final, as duas equipes se abdicaram do jogo e trocaram passes até o apito final.

Na próxima rodada, o Sport visita a Chapecoense, na terça-feira, na Arena Condá, às 19h00. Já o Juventude fecha a 14ª rodada na quarta-feira, às 21h30, quando visita o Londrina, no Estádio do Café.

FICHA TÉCNICA

SPORT 3 X 0 JUVENTUDE

SPORT - Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús (Matheus Vargas); Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Jorginho (Fabrício Daniel) e Edinho (Wanderson); Luciano Juba (Felipinho) e Vagner Love (Kayke). Técnico: Enderson Moreira.

JUVENTUDE - Thiago Couto; Reginaldo, Romércio, Danilo Boza e Alan Ruschel (Kelvyn); Jean Irmer (Fernando Boldrin), Jadson, Gehring (Vini Paulista) e Nenê (Ruan); David (Zé Marcos) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Luciano Juba, aos 10, e Vagner Love, aos 31 minutos do primeiro tempo; Felipinho, aos 18 do segundo.

ÁRBITRO - Mateus Delgado Candançan (SP).

CARTÕES AMARELOS - Romércio e Fernando Boldrin (Juventude).

CARTÃO VERMELHO - Jadsom (Juventude).

RENDA - R$ 162.010,00.

PÚBLICO - 14.136 total.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).