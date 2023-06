Suárez é decisivo, Grêmio derrota América-MG e se firma no G-4 do Brasileirão

22/06/2023 | 21:30



Com mais um show de Luis Suárez, o Grêmio derrotou o América-MG de virada pelo placar de 3 a 1 na noite desta quinta-feira, na Arena do Grêmio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se firmou no G-4.

Suárez viveu uma noite mágica em Porto Alegre. O uruguaio chegou a cogitar a aposentadoria, mesmo assim foi para o jogo e acabou sendo o principal destaque do clube gaúcho. Por causa da partida em alto estilo, saiu de campo ovacionado pelos torcedores. Com o resultado, o Grêmio chegou aos 20 pontos, forte na briga pelas primeiras colocações. O América-MG, por sua vez, continua dentro da zona de rebaixamento, com oito.

Precisando vencer para sair das últimas posições, o América não esperou o Grêmio e resolveu arriscar. Aos seis minutos, Aloísio mandou da entrada da área e acertou a trave. O gol do time mineiro foi amadurecendo e aconteceu aos 24. Após cobrança de escanteio, Danilo Avelar subiu sozinho para fazer 1 a 0.

O Grêmio sentiu o gol e não conseguia criar. Suárez passou a jogar até como armador, mas o clube gaúcho continuou com dificuldade em furar o bloqueio rival. Tudo foi facilitado aos 33 minutos, quando Éder recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Com um jogador a mais, o uruguaio teve espaço e fez a diferença. Aos 39 minutos, ele deu belo passe para Bitello, que chutou cruzado para levar a igualdade para o intervalo.

No segundo tempo, Renato Gaúcho colocou o time ainda mais para frente e a tática deu resultado. Aos 15 minutos, Reinaldo apareceu em liberdade e cruzou. Villasanti cabeceou e virou o placar. Apesar de ficar à frente, o Grêmio não tirou o pé e fez o terceiro aos 23. Após linda troca de passes, Reinaldo deu para Suárez ampliar.

O jogo por pouco não se transformou em uma goleada. Aos 27, Reinaldo cortou a marcação e arriscou. Matheus Cavichioli espalmou pela linha de fundo. Depois foi a vez de Suárez chegar de novo. O atacante chutou e jogou na trave pela segunda vez na partida.

O bombardeio continuou até o fim, enquanto o América recuou e, desanimado, impediu que o placar fosse ainda mais elástico.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Coritiba no domingo, às 16h, em sua arena, em Porto Alegre. No mesmo dia, às 18h30, o América-MG recebe o Internacional, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 1 AMÉRICA-MG

GRÊMIO - Brenno; João Pedro (Natã), Gustavo Martins, Bruno Alves e Reinaldo; Mila (Vina), Villasanti, Bitello, Cristaldo (Nathan Fernandes) e Cuiabano (Nathan); Luis Suárez (André). Técnico: Renato Gaúcho.

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Marcinho (Matheus Henrique), Iago Maidana, Éder e Danilo Avelar (Marlon); Lucas Kal, Juninho, Breno (Alê) e Emmanuel Martínez; Aloísio (Renato Marques) e Everaldo (Wanderson). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Danilo Avelar, aos 24, e Bitello, aos 39 minutos do primeiro tempo; Villasanti, aos 15, e Suárez, aos 23 do segundo.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (SP).

CARTãO AMARELO - Mateus Henrique (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Éder (América-MG).

RENDA - R$ 763.842,00.

PÚBLICO - 14.246 pagantes.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).