Grandes atletas nacionais festejam Dia Olímpico, a um ano dos Jogos de Paris

22/06/2023 | 19:00



Comemorado nesta sexta-feira, o Dia Olímpico tem um sabor especial em 2023. Daqui pouco mais de um ano terão início os Jogos de Paris, que voltam à capital francesa após um século, no ciclo olímpico mais curto da história. Para comemorar, alguns dos principais atletas nacionais lembraram a importância da data.

"É um dia muito especial, dedicado aos atletas que chegaram num nível de alta performance e tiveram a oportunidade de representar o seu país em uma Olimpíada", afirmou Ana Marcela Cunha, medalhista de ouro nas águas abertas nos Jogos de Tóquio, em 2021, e a maior medalhista da história em campeonatos mundiais na sua modalidade (15 no total).

Duas vezes medalhista olímpico, com os bronzes nos Jogos de Londres 2012 e Rio 2016, o judoca Rafael Silva, o Baby, gosta sempre de destacar nesta data os principais valores de um atleta olímpico. "Aprender a ganhar, a perder, ter paciência e saber cumprir um processo de trabalho. Enfim, ter a consciência de que este esforço irá trazer recompensas no futuro", diz o judoca, que em maio conquistou o bronze no Campeonato Mundial de Doha (Qatar), sua quarta medalha na história da competição.

Maior nome da história do ciclismo mountain bike do Brasil e campeão mundial da categoria Maratona em 2018, Henrique Avancini destaca a honra em ser um atleta olímpico (participou da Rio 2016 e de Tóquio 2020). "Representar sua nação através de uma modalidade esportiva, da melhor forma possível, independentemente das condições, é especial".

Arthur Nory, medalha de bronze na prova do solo nos Jogos do Rio 2016 e campeão mundial da barra fixa em Stuttgart 2019 na ginástica artística, exalta a disciplina, o trabalho em equipe e o respeito como alguns dos principais valores que um atleta olímpico pode transmitir. "Além disso, acredito que consigo inspirar novos atletas e torcedores compartilhando histórias de sucesso, incentivando o trabalho duro e a nunca desistir", diz Nory.