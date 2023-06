Pai de Neymar recebe voz de prisão em fiscalização de obra na casa do jogador em Mangaratiba

22/06/2023 | 18:54



Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, recebeu voz de prisão nesta quinta-feira durante uma ação de fiscalização de uma obra na casa do jogador no Condomínio Aero Rural, em Mangaratiba. A ordem partiu de Shayenne Barreto, secretária municipal de Meio Ambiente.

A ação tinha como objetivo suspender a construção de um lago artificial na casa do jogador até que todas as licenças necessárias para a intervenção fossem apresentadas. Um vídeo divulgado mostra o momento da ação. Nas imagens, é possível ver o pai do jogador ficar visivelmente irritado ao receber a informação dos fiscais.

O pai de Neymar levanta a voz para a secretária quando ela atesta que ele estava desacatando uma autoridade. "Abaixa a bola comigo", grita ele, antes de a secretaria dar a voz de prisão. "Ele precisa agir com educação. Estamos agindo em conformidade com a lei", diz ela, no vídeo. Neymar pai foi preso, mas liberado na sequência a pedido da assessoria para um compromisso em São Paulo.

Os fiscais de Meio Ambiente foram ao local após a denúncia de que, para construir o lago, houve desmatamento, quebra e movimentação de rochas sem autorização, desvio de um rio, desvio de curso de água, terraplenagem, escavação e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental.

A secretária deu ao pai de Neymar a oportunidade de apresentar os documentos, mas o empresário ficou ainda mais irritado com os questionamentos dos agentes. A fiscalização foi feita também com a presença da Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil e agentes do Grupamento de Proteção Ambiental do município.