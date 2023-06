Fluminense contrata Diogo Barbosa para solucionar problema na lateral-esquerda

22/06/2023 | 18:39



Diogo Barbosa é o 12º reforço do Fluminense para a temporada. O ex-jogador do Grêmio assina até o fim de 2024 e chega para resolveu o problema de Fernando Diniz na lateral-esquerda. O técnico vinha improvisando Guga no setor e desde então o rendimento do time caiu bastante.

Sem Alexsander e Marcelo, machucados, Diniz acreditava que Guga podia dar conta improvisado no setor. O lateral-direito, contudo, ficou "torto" do lado oposto do campo e acabou virando um dos alvos de revolta da torcida. Diante do Atlético-MG, na quarta-feira, ainda fez um gol contra no empate por 1 a 1.

O jogo com os mineiros era para contar com a volta de Marcelo na esquerda. Mas um problema estomacal de última hora acabou obrigando Diniz a improvisar mais um vez. Alexsander, que "quebrou galho" no setor, também está sem condições clínicas, por isso a chegada de Diego Barbosa de emergência.

"O Fluminense acertou a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa. O jogador esteve no Centro de Treinamento Carlos Castilho para assinar com o clube até o fim de 2024 e já iniciou os trabalhos junto ao grupo", informou o Fluminense.

O jogador de 30 anos chegou empolgado à nova casa e prometendo honrar a confiança depositada em seu trabalho. "Minha expectativa é muito alta, estou muito feliz. Estava ansioso para que o acerto se concretizasse logo, pedi para me apresentar antes da abertura da janela para já começar a trabalhar, treinar com o grupo", disse o lateral, que já defendeu Vasco e Botafogo no Rio. "Estou feliz, empolgado com essa oportunidade, espero que possamos conquistar grandes coisas."

Diogo Barbosa deve estrear na primeira semana de julho, quando poderá ser inscrito. Como Diniz já adiantou que não pretende mais fazer improvisações no setor, Alexsander será volante quando tiver à disposição. Já com Marcelo, a ideia do treinador é usá-lo como meia, o que abrirá o espaço para o novo contratado.