Exames não detectam lesão muscular em Diego Costa para alívio de Dorival Jr. no São Paulo

22/06/2023 | 18:20



A reapresentação do elenco no São Paulo após a vitória sobre o Athletico-PR, de virada, por 2 a 1, nesta quinta-feira, foi com sentimento de alívio duplo. Além de celebrar o retorno dos triunfos, o técnico Dorival Júnior ainda foi notificado que exames de imagem não detectaram uma lesão muscular no zagueiro Diego Costa.

O defensor deixou o gramado no Morumbi ainda no primeiro tempo, chorando muito após sofrer mais uma lesão - ele desfalcou o São Paulo por longo período e retornou somente nos últimos jogos. Diego Costa temeu pelo mais grave.

"Substituído com dores na coxa direita após receber uma pancada, o zagueiro Diego Costa foi avaliado e não teve lesão muscular diagnosticada", anunciou o clube. "O atleta permaneceu em tratamento para a dor no REFFIS Plus."

Dorival Jr. já acreditava que não teria dores de cabeça com o zagueiro ao revelar, na coletiva, que tudo não passou de uma "paulistinha." O treinador tem no zagueiro um dos líderes da defesa e espera utilizá-lo com bastante frequência neste segundo semestre.

Apesar de tudo não ter passado de um susto, o jogador deve desfalcar a equipe na visita ao Cruzeiro, no sábado à noite (21 horas). O tratamento das dores devem durar mais alguns dias e nem contra o Tigres, na terça-feira, pela Copa Sul-Americana, um retorno está garantido.

Assim como Diego Costa, Alexandre Pato também não deve ser relacionado para a partida contra os mineiros pelo Brasileirão. E como não está inscrito na Sul-Americana, o atacante vai ter de esperar um pouco mais para iniciar oficialmente sua terceira passagem pelo São Paulo.