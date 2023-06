Esposa de Rodrigo Faro revela hábitos nojentos do apresentador: Eu fico muito irritada

22/06/2023 | 18:11



Ao participar do podcast O Pod é Nosso, Rodrigo Faro e sua esposa, Vera Viel, contaram detalhes de sua intimidade. A companheira do apresentador revelou alguns hábitos do marido que a incomodam muito. Parece que o jornalista solta puns em excesso e também tem o costume de não dar descarga após fazer suas necessidades.

- Um defeito é que ele peida em qualquer lugar, a toda hora, e eu fico muito irritada. A gente está deitado assistindo, fazendo alguma coisa, tá ele lá peidando, revelou Vera.

- Quando a gente vai receber visita ela olha todos os banheiros da casa para ver se não ficou recado pra visita. Ela morre de medo disso acontecer, contou Rodrigo.

Além disso, a modelo contou que o humor de Rodrigo Faro depende de sua fome. Se o apresentador fica com fome, ele fica mal humorado e estressado. Gente como a gente, né?