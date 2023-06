Rihanna faz aparição surpresa em show de A$AP Rocky e recebe homenagem: - Minha linda mulher

22/06/2023 | 18:10



Grávida e na reta final de sua segunda gestação, Rihanna marcou presença no show do marido, A$AP Rocky, que se apresentou no Cannes Lions Festival 2023, na noite da última quarta-feira, dia 21.

Com um vestido lindíssimo, transparente e ostentando o barrigão, Rihanna se emocionou com uma homenagem do amado, que o chamou de minha mulher publicamente. As informações são do veículo Page Six.

- Gostaria de dedicar essa música à minha linda mulher que está aqui nesse c*****o, disparou ele na apresentação.

Ainda de acordo com o veículo, assim que a apresentação terminou, Rihanna e A$AP ficaram ao lado de alguns amigos na área VIP do evento.

E não parou por aí! Nos últimos dias, Rihanna encontrou o jogador LeBron James durante o desfile da Louis Vuitton em Paris, e foi super paparicada.