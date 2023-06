Ana Paula Almeida, eliminada de A Grande Conquista, revela decepção com Natália Deodato: Já caiu por terra tudo que ela falou

22/06/2023 | 17:10



Como você acompanhou, na última quarta-feira, dia 21, o público escolheu que Ana Paula Almeida deveria deixar A Grande Conquista, reality da Record TV. A ex-paquita estava na berlinda com Natália Deodato, Thiago Servo e Gyselle, mas levou a pior na questão de favoritismo. Na conversa com a eliminada, Ana Paula desabafou sobre o que teria motivado sua saída do programa, confessou que se decepcionou com Natália e aproveitou para declarar torcida para Thiago Servo.

A eliminada comentou, na opinião dela, sobre o que faltou para que ela continuasse no jogo. Segundo Ana Paula, o boicote dos dois lados acabou atrapalhando seu desempenho e também seu posicionamento tardio.

Se eu já tivesse me posicionado de fazer jogo único e não querer ser amiga dos dois lados, não iria ter me atrapalhado. Eu sou assim aqui fora, querer ser coração, mãezona, ajudar todo mundo, querer acreditar que as pessoas têm o mesmo coração que eu, e agora eu vi as máscaras caindo.

A participante desabafou sobre suas desavenças com Natália Deodato. A ex-paquita afirmou que Nat foi sua maior decepção no programa e considera ela a pior pessoa do reality. Para finalizar, Ana contou que não voltaria a conviver com a ex-BBB se ela permanecer usando esse personagem, que segundo ela, não corresponde com sua verdadeira personalidade fora da Mansão, chamando a manicure de duas caras.

Porque ela usou de informações que a dei como amiga, que eu confidenciei, perguntando de coração. E ela usou isso um dia antes da votação para me botar no fogo, para que as pessoas me tirassem. Acredito com receio, porque estava eu e ela. Ela julgou que poderia ser uma Zona difícil, não sei. Mas foi um jogo sujo, não precisava disso. Já caiu por terra tudo que ela falou. Pra mim, ela argumenta de uma coisa e, por trás, vi ela falando muitas coisas opostas. Agora entendo o porquê.

Deixando as polêmicas de lado, Ana Paula declara torcida para Thiago.