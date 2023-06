Esposa do piloto do submersível que desapareceu é parente de dois passageiros do Titanic

22/06/2023 | 16:10



Desde o desaparecimento do submersível Titan, a internet começou a pesquisar mais sobre o assunto e sobre as pessoas que decidiram encarar a experiência de ver os destroços do R. M. S. Titanic de perto. Enquanto algumas pessoas procuravam saber mais detalhes sobre a expedição, outros estavam focados em conhecer os corajosos. E durante a busca por informações, os internautas fizeram uma descoberta interessante sobre o passado da esposa do piloto do submersível.

Por ironia do destino - ou não - Wendy Rush é parente de dois passageiros do navio que afundou em 1912. Segundo o The New York Times, ela é tataraneta de Isidor Straus, um magnata e coproprietário da Macy's, uma loja de departamento dos Estados Unidos, e de sua esposa, Ida Straus.

Além dos internautas descobrirem que a esposa de Stockton Rush é casado com uma parente de dois passageiros do transatlântico, a web ficou sabendo que Wendy já participou de três expedições da OceanGate, a empresa responsável pelo submersível, para ver os destroços do Titanic. Porém, atualmente, ela atua como diretora de comunicações da companhia.

Da vida real para a ficção

Mas esta não é a primeira vez que Isidor e Ida são assunto... De acordo com o jornal, os sobreviventes do desastre contaram que o magnata recusou entrar em um bote salva-vidas e sua esposa recusou deixar o marido sozinho. Por conta desta decisão, a dupla morreu no naufrágio, entretanto, não foram esquecidos.

Isso porque o diretor de Titanic, James Cameron, decidiu homenagear os Straus no longa. Enquanto o navio enche de água, um casal abraçado em uma cama é mostrado. Eles estariam representando Isidor e Ida Straus na madrugada do naufrágio do transatlântico.