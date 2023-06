Melo elimina Matos nas duplas em Halle; Stefani avança em Berlim

22/06/2023 | 16:04



O veterano Marcelo Melo levou a melhor sobre o jovem compatriota Rafael Matos, nesta quinta-feira, em jogo envolvendo os dois brasileiros na chave de duplas do Torneio de Halle, na Alemanha. Marcelo Demoliner e Luisa Stefani, com suas parcerias, também venceram nesta quinta.

Melo formou dupla com australiano John Peers, enquanto Matos jogou com o chileno Nicolas Jarry. E os tenistas mais experientes buscaram a vitória de virada, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 10/5, em pouco mais de uma hora na grama de Halle, torneio de nível ATP 500.

O triunfo levou Melo e Peers para as semifinais da competição alemã. Os próximos adversários da dupla vão sair do confronto entre Marcelo Arévalo (El Salvador) e Jean-Julien Rojer (Holanda), cabeças de chave número 1 do torneio, e os alemães Oscar Otte e Jan-Lennard Struff.

"Começamos muito abaixo do nosso nível. Mesmo quando o jogo parou por causa da chuva, voltamos ainda cometendo alguns erros. Mas a gente recuperou no segundo set, um pouquinho como fizemos na estreia. E a partir daí começamos a jogar muito bem novamente. Então, foi muito bom saber que podemos reverter uma partida assim, terminando muito bem. Agora temos um dia de descanso para jogar a semifinal no sábado", comentou Melo.

A chave de duplas de Halle poderá ter mais um confronto brasileiro. Isso porque Marcelo Demoliner também venceu seu jogo e está na semifinal. Ele e o alemão Andreas Mies superaram os americanos Nathaniel Lammons e Jackson Withrow de virada, por 3/6, 6/4 e 10/6.

Na sequência, Demoliner e seu parceiro local vão encarar os vencedores do duelo entre os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori contra a parceria formada pelo francês Albano Olivetti e pelo espanhol David Vega Hernández.

A rodada também contou com Luisa Stefani em quadra, jogando na grama na Alemanha. Pelo Torneio de Berlim, a duplista alcançou a semifinal, ao lado da francesa Caroline Garcia. Elas superaram a belarussa Yana Sizikova e a belga Kimberley Zimmermann por um duplo 6/2.

"Ótimo dia, ótimo jogo. Sacamos bem do começo ao fim, também fomos bem nos games de devolução. Ganhamos todos os pontos importantes. A diferença foi aí, por isso o placar largo. Feliz com essa vaga para a semifinal", comentou a tenista, medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, em 2021.

Na disputa pela vaga na final, Luisa e Caroline vão encarar as vencedoras do jogo entre Nicole Melichar (EUA) e Ellen Perez (Austrália) e a dupla formada pelas alemãs Jule Niemeier e Noma Akugue.

Já Laura Pigossi e Ingrid Martins foram eliminadas nesta quinta no WTA 125 de Gaiba, na Itália, e no Torneio de Birmingham, na Inglaterra, respectivamente. Medalhista olímpica ao lado de Stefani, Laura caiu nas oitavas de final da chave de simples, diante da americana Robin Montgomery por 6/0, 6/7 (3/7) e 6/0.

Ingrid, por sua vez, caiu nas quartas de de final de duplas na grama inglesa. Ela e a belarussa Lidziya Marozava foram derrotadas pela polonesa Lidziya Marozava e pela americana Bernarda Pera por 6/4 e 6/2.

OUTROS RESULTADOS

Na chave de simples em Halle, os cabeças de chave confirmaram o favoritismo. O russo Andrey Rublev (3º) superou o alemão Yannick Hanfmann por 7/6 (8/6) e 6/3, enquanto o italiano Jannik Sinner (4º) despachou o italiano Lorenzo Sonego por 6/7 (4/7), 6/4 e 6/4.

Em Queen's, na Inglaterra, o espanhol Carlos Alcaraz venceu e convenceu no piso rápido ao superar o checo Jiri Lehecka por 6/2 e 6/3. O adversário do cabeça de chave número 1 do torneio nas quartas de final será o búlgaro Grigor Dimitrov, que despachou o argentiino Francisco Cerundolo por 6/3 e 7/5.