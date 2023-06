Trilhas ao redor do mundo: Booking.com apresenta destinos imperdíveis

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/06/2023



Mais da metade (55%) dos brasileiros afirma que manter o corpo ativo é uma motivação pessoal para viajar. Os dados da pesquisa da Booking.com fez com que a plataforma compilasse uma lista de trilhas ao redor do mundo. Do poderoso Monte Kilimanjaro, na África, aos Himalaias, na Índia, todos esses destinos oferecem experiências imperdíveis para aventureiros de todos os níveis de condicionamento físico. Confira!

7 imperdíveis trilhas ao redor do mundo

1. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Goiás, Brasil

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros ocupa uma área de mais 240 mil hectares entre os Municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e São João d’Aliança. Ao todo, são quatro trilhas oficiais que compõem o percurso com cores específicas para cada uma, com diferentes níveis de dificuldade. A Trilha da Siriema é o circuito mais fácil, as Trilhas dos Saltos e dos Cânions são as mais famosas, enquanto a Trilha das Sete Quedas tem um grau dificuldade um pouco maior, com possibilidade de pernoite em camping à beira do Rio Preto, onde está localizada a Cachoeira das 7 Quedas. A proposta é chegar no camping para assistir ao pôr do sol e um céu nítido e repleto de estrelas. Todas as trilhas têm paisagens de belezas naturais exuberantes, com cachoeiras, lagos, nascentes e uma imensa variedade de fauna e flora.

Onde se hospedar: Depois de um dia cansativo em uma das imperdíveis trilhas ao redor do mundo, os Chalés Recanto do Paraíso são uma ótima oportunidade para descansar com todo o conforto. A hospedagem está localizada na cidade de Alto Paraíso de Goiás. Os chalés possuem camas aconchegantes, ar-condicionado, TV de tela plana, banheiro privativo, roupa de cama e toalhas. Alguns quartos ainda têm cozinha com geladeira, forno e frigobar e uma banheira de hidromassagem, perfeita para relaxar o corpo depois da rotina de exercícios. Para começar o dia preparado, a propriedade oferece café da manhã servido de acordo com as escolhas de cada hóspede.

2. Monte Kilimanjaro em Arusha, Tanzânia

O Monte Kilimanjaro, no norte da Tanzânia, é uma maravilha da natureza. O lugar é um dos sete picos do mundo e a montanha independente mais alta do globo, com 5.895 metros acima do nível do mar. O viajante pode fazer uma caminhada de um dia ou percorrer uma distância de 56 km de cinco a sete dias para chegar ao cume. Há várias trilhas diferentes para encarar esse desafio, todas repletas de vistas incríveis e vida selvagem. A cidade de Arusha está localizada na base do vulcão Monte Meru e é porta de entrada para o Kilimanjaro e vários parques de safári. Para quem prefere uma caminhada mais tranquila com uma dose cultural, vale a pena reservar um passeio com cachoeira e café saindo de Moshi, para conhecer a Cachoeira Materuni, a cultura do café e a vida local da tribo Chagga, no sopé do Monte Kilimanjaro.

Onde se hospedar: O Kutoka Lodge é um oásis calmo situado nos arredores de Arusha. É um ótimo lugar para ficar antes ou depois de conhecer o Monte Kilimanjaro. Essa cabana tradicional africana conta com um restaurante que serve deliciosa culinária local, como ensopado de carne e banana-da-terra. Os quartos oferecem vistas das montanhas a partir das varandas privativas e um café da manhã continental é servido diariamente com pães e doces preparados no dia e frutas. Além disso, uma churrasqueira no jardim permite fazer refeições ao ar livre em meio às acácias e apreciar a grande variedade de pássaros, beija-flores a garças.

3. Springer Mountain em Ellijay, Estados Unidos

Springer Mountain é um dos destinos de caminhada mais famosos da Geórgia. Suas colinas rochosas dão lugar a belas vistas da cordilheira Blue Ridge ao redor. A Appalachian Trail começa no pico e é uma das mais longas trilhas ao redor do mundo, levando caminhantes por 14 estados, da Geórgia ao Maine, em uma jornada de cinco a sete meses. A caminhada completa abrange mais de 3.200 Km, passando principalmente pela natureza selvagem. No entanto, é possível percorrer partes do trajeto em todos os estados pelos quais ele passa.

Considerada uma rota moderadamente desafiadora, a trilha circular de 16,1 km até o cume da Springer Mountain é ideal para mochilão, observação de pássaros e camping. Além disso, viajantes podem desfrutar da solidão nos momentos mais calmos do dia. Essa é uma das trilhas ao redor do mundo que fica aberta o ano todo, e é linda em todas as estações, apresentando flores silvestres no verão e tons coloridos no outono e inverno. Cães também são bem-vindos e podem ficar sem coleira em algumas áreas. Essa é uma ótima notícia para 74% dos viajantes brasileiros que desejam planejar suas viagens pensando nas necessidades dos seus animais de estimação, de acordo com a pesquisa da Booking.com.

Onde se hospedar: Situado nas montanhas do norte da Geórgia, o Villas at Gingershack Farms oferece estadia remota onde o hóspede pode apreciar os sons da natureza, como ouvir o riacho correndo e o canto dos pássaros. Com uma localização ideal a uma curta viagem de carro da Springer Mountain, cada chalé de madeira possui camas confortáveis, cozinha totalmente equipada, máquina de lavar e vistas do rio. É possível alimentar galinhas e cabras na pequena fazenda de animais e conhecer o artesanato dos Apalaches oferecido pelos anfitriões. Outra opção é se reunir em torno de uma fogueira aquecida para tostar marshmallows no final do dia.

4. Nagarkot Trail em Katmandu, Nepal

A fácil caminhada pela natureza de Nagarkot é uma das trilhas curtas mais famosas no vale de Katmandu. A rota percorre o vilarejo de Nagarkot, passando por colinas, florestas e campos de flores de mostarda. O viajante passará por fazendas de tijolos de barro nas aldeias de Tamang até a torre de observação de Nagarkot. Como recompensa, é possível apreciar as vistas panorâmicas das montanhas nevadas do Himalaia e o nascer do sol do Monte Everest. O aroma da floresta cheia de pinheiros e rododendros torna a subida ainda mais agradável. Para tornar as férias ainda melhores, vale um passeio de um dia pelos patrimônios tombados pela UNESCO em Katmandu, para visitar antigos templos hindus e mosteiros budistas, além de restaurantes e mercados locais.

Onde se hospedar: Localizada no vale de Katmandu, a ROKPA Guest House fica a poucos passos da Boudha Stupa, a estupa tibetana mais sagrada e Patrimônio Mundial da UNESCO. Essa casa de hóspedes descontraída oferece vistas incríveis e um jardim tranquilo para tomar café da manhã. Seu restaurante e café contemporâneo em estilo bistrô fica aberto o dia todo e serve uma variedade de pratos tradicionais nepaleses e internacionais, café do Himalaia e pães e doces para repor as energias. A propriedade também conta com biblioteca, sala de cinema e vistas das montanhas. Além disso, essa acomodação com selo Viagem Sustentável da Booking.com faz parte da ONG ROKPA e investe uma porcentagem da sua receita para apoiar projetos locais.

5. Circuito Toubkal em Asni, Marrocos

As Montanhas do Atlas do Marrocos possuem o cume mais alto do norte da África, com 4.167 metros acima do nível do mar, e o Circuito de Toubkal é uma trilha que contorna o pico. Apresentando uma das melhores caminhadas de vários dias da África, essa trilha de 60 km atravessa vales de oásis, passagens de montanhas e cordilheiras panorâmicas. O viajante poderá tirar fotos incríveis, como do Lago de Ifni, de cor turquesa. Os itinerários famosos duram de dois a sete dias, e a maioria dos trilheiros acampa durante a noite. Também é possível encontrar moradores que oferecem camas em suas casas a baixo custo. É possível ainda conhecer o segundo pico mais alto da África, o Monte Toubkal, em um passeio guiado pelo Alto Atlas e Deserto de Agafay, para descobrir cascatas e mergulhar na cultura berbere, visitando uma comunidade nativa para tomar chá.

Onde se hospedar: O luxuoso hotel Kasbah Tamadot está situado no sopé das Montanhas do Atlas, perto do Circuito Toubkal e de Marrakech. É um local ideal para os caminhantes das melhores trilhas ao redor do mundo. As acomodações variam de suítes e quartos luxuosos a tendas em estilo berbere, todas com tecidos bem coloridos, antiguidades marroquinas e madeira esculpida. O hotel conta com spa de luxo, piscina de borda infinita, jardins paisagísticos com gazebos e cinema ao ar livre para que os hóspedes possam relaxar após o trekking. Pratos marroquinos e internacionais são servidos no restaurante no local, em um terraço com vista do vale cor de ferrugem. Além disso, o hóspede poderá terminar o dia mergulhando nas piscinas de imersão privativas ou banheiras de hidromassagem sob um céu estrelado.

6. Mae Salong Tea Trail em Mae Salong Nai, Tailândia

O Boucle Mae Salong fica no norte da Tailândia, onde o viajante pode conhecer uma trilha de 3,1 Km perto de Chiang Rai. Essa rota fácil, mas gratificante, começa em Ban Mai Snati e atravessa trechos de florestas e plantações de chá no vale. A melhor época para visitá-la é de novembro a fevereiro. Há vários tipos de plantas e vida selvagem para observar ao longo do caminho. Além disso, é possível experimentar as folhas mergulhadas na água para tomar um chá refrescante, feito pelos habitantes locais. Viajantes têm a opção de percorrer o trajeto por conta própria ou vivenciar essa aventura com um guia local. Mae Salong Nai é conhecida por seu famoso triângulo de ouro. É possível reservar um passeio privativo por Chiang Rai e pelo Triângulo de Ouro, para visitar a antiga cidade ribeirinha de Chiang Saen e um vilarejo tradicional para conhecer a tribo Long Neck Karen.

Onde se hospedar: Rodeado por florestas, o Katiliya Mountain Resort And Spa está situado nas colinas cobertas de névoa do norte da Tailândia, perto de Chiang Rai. Suas acomodações espaçosas incluem grandes varandas privativas com vistas dos vales verdes e dos lagos de montanhas. O hóspede pode relaxar no spa, que oferece uma variedade de massagens para acalmar e revitalizar os músculos após uma caminhada. Outra opção é saborear uma seleção de pratos tailandeses e internacionais feitos com alimentos orgânicos no restaurante com terraço do hotel. Dentro dessa acomodação com selo Viagem Sustentável da Booking.com há um amplo parque natural, que abriga mais de 100 animais e um santuário de araras e pássaros.

7. Os Himalaias em Mukteshwar, Índia

A última sugestão dentre as trilhas ao redor do mundo é os Himalaias, que formam a cordilheira mais alta do mundo, conhecida por seus picos íngremes e geleiras de montanha, que se estendem pela porção nordeste da Índia. Cobrindo mais de 2.400 Km e passando por Paquistão, Afeganistão, China, Butão e Nepal, a cordilheira conta com o pico mais alto da Terra, o Monte Everest. Ricos em biodiversidade, os climas variam de tropicais, na base das montanhas, até neve e gelo perenes nas altitudes mais altas. Situado no sopé da cordilheira na Índia, o vilarejo de Mukteshwar é um famoso destino de trekking para viajantes. A região é abençoada com algumas das vistas mais espetaculares do Himalaia. As florestas e as casinhas de pedra dão à vila uma identidade única e permitem que viajantes conheçam de perto os Himalaias sem precisar caminhar por dias ou dirigir por terrenos perigosos. Mukteshwar tem excelentes rotas de caminhada de vários dias para todos os níveis, como as famosas trilhas pelo templo e pelo riacho de Padampuri.

Onde se hospedar: A casa de hóspedes SHIVAYA since 1953 está situada no vilarejo de Mukteshwar, a uma curta viagem de carro do Lago Bhimtal. Essa acomodação-boutique oferece vistas da cordilheira do Himalaia, perto do início das trilhas. Construído em 1953, o hotel de gerência familiar tem uma história rica e apresenta decoração aconchegante, que permite relaxar após a caminhada. A acomodação com selo Viagem Sustentável da Booking.com possui uma horta orgânica no local e obtém outros produtos orgânicos de fazendas regionais. O hóspede pode saborear o café da manhã na estufa ao ar livre ou descansar os pés enquanto admira o pôr do sol e as vistas das montanhas a partir dos terraços privativos. O hotel tem empréstimo grátis de bicicletas para quem deseja descobrir os arredores, como o antigo Templo Hindu de Mukteshwar e a Cachoeira Bhalu Gaad.