Confirmada uma morte no incêndio do Polo Petroquímico

Da Redação



22/06/2023 | 15:19



Uma pessoa morreu no incêndio que atingiu o Polo Petroquímico do Grande ABC na manhã desta quinta-feira (22). O óbito foi confirmado pela Braskem há poucos instantes. A ocorrência deixou outras seis pessoas feridas: uma com 90% do corpo queimado, outras duas com lesões nas pernas, uma com lesões na face e vias aéreas, e mais duas com lesões consideradas leves.

O incêndio que provocou uma explosão em um tanque desativado que estava em manutenção aconteceu por volta das 9 horas. A Brigada de Incêndio e o Corpo de Bombeiros foram acionados. O local foi rapidamente evacuado. O fogo foi controlado em aproximadamente uma hora.

Em nota, a Braskem lamentou o ocorrido e afirmou estar prestando todo o apoio necessário às vítimas e familiares. E complementou informando que as causas do acidente já estão sendo investigadas.

A Tenenge, empresa terceirizada que prestava serviços de pintura no Polo Petroquímico, confirmou que pelo menos cinco vítimas são pertencentes ao seu quadro de funcionários, inclusive o que foi a óbito.

Ainda não há mais informações sobre a vítima que foi a óbito.

O Diário continua apurando o caso e traz atualizações em breve.