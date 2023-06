Demi Lovato lança música nova como forma de protesto e chama atenção com letra polêmica

22/06/2023 | 15:11



Nesta quinta-feira, dia 22, Demi Lovato compartilhou em suas redes sociais o lançamento de sua nova música, SWINE. Nessa nova fase da cantora, a musicalidade pesada inspirada no rock vem marcando suas novas faixas.

A música é um protesto contra a decisão tomada há um ano pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que suspendeu a decisão que garantia o direito seguro ao aborto. No vídeoclipe, a artista interpreta uma bruxa prestes a ser queimada enquanto clama todas as opiniões que a sociedade prefere não ouvir do que reconhecer. Confira um trecho:

Deus me livre, eu quero c*****r o que eu quiser

Deus me livre, eu quero f***r com quem eu quiser

Se ele g***r, acho que tenho que ser a mãe

Foda-se o que eu penso, não sei de nada, o governo conhece meu corpo

Minha vida, minha voz

Meus direitos, minha escolha

É minha ou sou apenas desprezível?

A cantora também se pronunciou em seu Instagram e compartilhou em seu Stories um site criado para dar apoio e assistência a todas as pessoas que foram afetadas com a decisão da Corte.

Já se passou um ano desde a decisão da Suprema Corte de desmantelar o direito constitucional ao aborto seguro e, embora o caminho a seguir seja desafiador, devemos continuar unidos em nossa luta pela justiça reprodutiva. Criei SWINE para amplificar as vozes daqueles que defendem a escolha e a autonomia corporal. Eu quero que essa música capacite não apenas as pessoas que estão dando à luz neste país, mas todos que defendem a igualdade, para abraçar sua agência e lutar por um mundo onde o direito de cada pessoa de tomar decisões sobre seu próprio corpo seja honrado.