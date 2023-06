Ouro fecha em baixa de mais de 1%, de olho na China e sob pressão do dólar e Treasuries

22/06/2023 | 15:06



O ouro fechou em baixa nesta quinta-feira, 22, com sinais de desaceleração na demanda pelo metal na China. A alta do dólar e dos juros dos Treasuries também pressiona os preços da commodity, em um quadro em geral de cautela em meio a falas do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no Senado americano nesta manhã.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto fechou em baixa de 1,09%, a US$ 1.923,70 por onça-troy.

A ANZ Research pontua que a procura pelo metal tem perdido fôlego na China, responsável por fortes vendas nos meses passados, com o Banco do Povo da China (PBoC) adicionando ouro às suas reservas por sete meses consecutivos e consumidores comprando joias, barras e moedas após o fim das restrições sanitárias relacionadas à covid-19.

A consultoria aponta para a desaceleração do crescimento das vendas no varejo de joias de ouro e prata para 24% ao ano em maio, de 44% e 37% em março e abril, respectivamente. "O alto desemprego em meio a uma perspectiva econômica incerta pode pesar ainda mais na demanda", diz ela, em relatório.

Nos Estados Unidos, os mercados acompanharam a audiência com o presidente do Fed. Powell voltou a dizer que a maioria dos dirigentes espera aumento nas taxas de juros neste ano e, em meio a suas declarações, o dólar bateu máximas ante o iene e o euro e os retornos dos Treasuries aceleraram ganhos. O avanço da moeda americana pressiona o ouro, por conter a demanda para detentores de outras moedas, e a alta dos juros dos Treasuries também, já que os bônus concorrem com o metal como opção segura de investimentos. *Com informações da Dow Jones Newswires.