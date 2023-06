O que fazer em San Antonio – 15 atrações e dicas incríveis

Paulo Basso Jr.

Antes de viajar para lá, nunca achei que a lista de o que fazer em San Antonio fosse tão grande. Mas o fato é que a cidade do Texas é surpreendente e repleta de pontos turísticos que agradam em cheio aos brasileiros.

Parte disso deve-se, sem dúvida, ao clima latino que impera por lá. Sério, San Antonio parece estar no país errado, uma vez que a maioria das atrações locais remete mais ao México do que aos EUA.

Você vê isso na cultura, na gastronomia (o termo tex-mex não foi inventado em San Antonio, mas ficou famoso e ganhou o mundo a partir da culinária local), no idioma falando em muitos lugares e, sobretudo, na história sintetizada no maior ponto turístico local, o Alamo. E aqui é bom lembrar que, antes de ser anexado aos EUA, o Texas pertencia ao México.

Tudo isso fez com que eu me encantasse com San Antonio, que reúne ainda parques de diversões incríveis e uma vida noturna agitada, repleta de bares que se concentram, sobretudo, no lugar mais legal da cidade, o River Walk, que eu detalharei abaixo.

Também gostei muito da oferta de hotéis na região. É possível encontrar bons preços mesmo nas localidades mais disputadas, como o próprio River Walk e Downtown. Tudo isso faz de San Antonio um ótimo destino para conhecer nos EUA.

O que fazer em San Antonio

Paulo Basso Jr. Alamo, ponto turístico mais visitado de San Antonio

Sétima maior cidade dos EUA (com 1,4 milhão de habitantes) e segunda maior do Texas (só perde para Houston, uma vez que é maior que Dallas), San Antonio tem ótimas atrações para quem viaja em casal, família ou grupo de amigos.

A melhor de todas é o River Walk, onde é possível fazer passeios de barco em um rio muito bacana ou caminhar em suas margens, que são lotadas de restaurantes, bares e lojinhas. Vale a pena ir até lá tanto de dia quanto de noite.

Mas há muito mais o que curtir na cidade texana, com destaque para o Alamo, a Tower of the Americas, os museus e os parques de diversões. Confira as principais atrações de San Antonio:

Onde fica San Antonio

San Antonio é a segunda maior cidade do Texas. Localizada ao sul do estado, fica a cerca de 400 km de Dallas, 320 km de Houston e 130 km de Austin.

Como chegar a San Antonio

Não há voos diretos do Brasil para a cidade. Para chegar lá, a dica é fazer conexão em outros destinos americanos, como Dallas e Houston, mais próximos, ou mesmo Miami e Atlanta.

A partir dessas cidades, há voos diretos para o Aeroporto Internacional de San Antonio (SAT), operados por companhias como American Airlines, United Airlines e Delta. A viagem pode durar entre 12 e 15 horas, dependendo da origem e do tempo de conexão.

Transporte em San Antonio

Uma vez em San Antonio, o melhor jeito de se deslocar é de carro. Há muitas atrações concentradas em Downtown, mas os parques de diversões e mesmo alguns museus ficam mais afastados.

Para quem pretende alugar um carro, minha recomendação é usar este comparador online, que lista de uma só vez os preços das melhores locadoras da região. É prático e funcional. Eu sempre uso e nunca tive problemas.

15 atrações de San Antonio

Confira 15 atrações de San Antonio que não podem ficar de fora do seu roteiro:

1– River Walk

Paulo Basso Jr. River Walk, uma das atrações mais incríveis de San Antonio

Pense num lugar divertido e muito original nos EUA. O River Walk é uma área de 4 km ao longo do Rio San Antonio, por ondem se espalham diversos restaurantes, bares, lojas e atrações turísticas. Tem até shopping por lá.

Nas margens ou cruzando pontes, quem caminha pela região tem uma vista fabulosa, sempre com muitas pessoas e belos monumentos distribuídos pelo caminho – não deixe de tirar foto da Stargazer (Citlali), uma escultura de uma mulher enorme segurando uma estrela.

Em feriados e datas especiais, barcos coloridos e iluminados costumam desfilar pelo rio. Sem dúvida, o River Walk foi o lugar que eu passei mais tempo em San Antonio e o que eu mais gostei.

Passeio de barco

Paulo Basso Jr. Passeio de barco no River Walk

Uma vez no River Walk, não deixe de fazer o passeio Go Rio San Antonio River Cruises. Trata-se de um tour de barquinho que dura 35 minutos e tem explicações (em inglês), ministradas por um guia, sobre as atrações locais. É sensacional.

Vou dar mais detalhes abaixo, mas a melhor maneira de economizar na hora de comprar ingresso desta e de outras atrações, combinadas, é adquirir o CityPass San Antonio. Ao ir a quatro destinos em San Antonio, todos eles incríveis, a economia chega a 35%.

Onde comer no River Walk

Agora, se a ideia é almoçar ou jantar no River Walk, os restaurantes mais indicados são o Rio Rio Cantina, mexicano com ótimas margaritas, o Paesanos, italiano com boas massas, o Domingo, com ambiente chique e bons sanduíches, e o Boudros Texas Bistro, para quem gosta de carnes.

Há também grandes redes por lá, como Hard Rock Cafe, Yard House e a churrascaria brasileira Fogo de Chão.

Já se a ideia é farrear em um bar à noite, não tem para ninguém. Corra para o pub Mad Dogs British, um pub de estilo britânico, é o que há, com boa música e cervejas artesanais.

2 – Alamo

Paulo Basso Jr. Museu do Alamo, no interior da edificação

O Alamo é o ponto turístico mais visitado de San Antonio. Ali funcionava uma antiga missão espanhola, que foi transformada em fortaleza durante a Revolução do Texas, em 1836.

Foi justamente um acontecimento trágico deste período deu fama ao local. Na tentativa de proteger a fortaleza, um grupo de soldados texanos resistiu por 13 dias aos ataques do exército mexicano, antes de serem massacrados.

O local é hoje um museu e monumento nacional, que preserva a história e a cultura do Texas. Fica bem no centro de San Antonio e pode ser visitado internamente, embora o tour não seja dos mais cativantes.

3 – La Villita

Paulo Basso Jr. A charmosa La Villita

No passeio de barco do River Walk é possível ver um trecho da La Villita, mas o melhor mesmo é ir até lá. Trata-se de um lugar simpático que concentra lojinhas coloridas, galerias de arte, cafés e restaurantes de diversas especialidades (de mexicano a espanhol).

O local também serve de palco para eventos e shows, como o Festival de Artes da Primavera.

4 – Tower of the Americas

Paulo Basso Jr. Tower of the Americas, em San Antonio

De longe dá para observá-la. A Tower of the Americas é uma torre com 229 metros de altura, que oferece uma vista panorâmica de San Antonio e da região.

Um elevador leva até o mirante, na parte de cima, onde fica também um restaurante giratório. Na plataforma de observação, há uma área interna, com murais que contam alguns detalhes da história do Texas e de San Antonio, e um externo. Ambos circundam toda a atração.

Apesar de ser relativamente pequena se comparada a observatórios como o Skydeck, em Chicago, a Space Needle, em Seattle, ou o Top of the Rock, em Nova York, a Tower of the Americas vale o passeio. Lá de cima, dá para ver em detalhes Downtown e alguns pontos turísticos interessantes, como a arena AT&T Center, casa do San Antonio Spurs, time de basquete da NBA.

A Tower of the Americas é uma das grandes atrações de San Antonio que estão no pacote do CityPASS. Para usar, basta apresentar o QR Code na bilheteria. É prático e, na mesma hora, eles liberam a entrada na torre.

Ao sair de lá, caminhe pela área verde que tem que fica no entorno, sentido La Villita e River Walk. É dela que você fará a melhor foto da estrutura misturada à paisagem local.

5 – San Fernando Cathedral

Paulo Basso Jr. San Fernando Cathedral iluminada à noite, para o The Saga

Localizada em Downtown, a San Fernando Cathedral é a principal igreja de San Antonio. Fundada em 1731, tem fachada de estilo barroco e uma mistura de influências espanholas e francesas. O interior é belíssimo, com afrescos, vitrais impressionantes.

A maioria dos turistas, porém, vai até lá durante a noite para assistir ao espetáculo San Antonio: The Saga, que é realizado de terça a domingo, às 21h e às 21h30. Trata-se de um show de luzes e efeitos sonoros que reflete, na fachada da catedral, parte da história e dos costumes da cidade.

Não espere uma apresentação à la Disney World, uma vez que o som é bem baixo e quebra um pouco o clima. Mas é interessante assistir, mesmo assim.

6 – Torch of Friendship

Paulo Basso Jr. Torch of Friendship, em Downtown

Ninguém passa indiferente a ela. A Torch of Friendship é uma estrutura vermelha de 20 metros de altura que se destaca em Downtown San Antonio. Criada pelo escultor mexicano Sebastián, a obra tem um formato de tocha estilizado e simboliza a união dos povos das Américas. Vale a pena passar por lá e fotografar.

7 – White Museum

Paulo Basso Jr. Esqueleto de dinossauro no White Museum

Esqueletos de dinossauros e diversas mostras relacionadas a história natural e ciência fazem parte do White Museum, cuja visita é uma ótima experiência para quem viaja com crianças a San Antonio. O espaço ainda conta com lindos jardins, onde é possível relaxar na cidade.

O White Museum também faz parte do pacote de opções de tíquetes oferecido pelo CityPass San Antonio. Eis aí mais um bom motivo para adquiri-lo, já que este museu é realmente imperdível.

Quem preferir, porém, pode comprar aqui apenas o tíquete individual para a atração.

8 – The DoSeum

Esta é mais uma atração de San Antonio feita na medida para quem viaja com crianças. O The DoSeum, que também faz parte do pacote do CityPass (não falei que valia a pena), é um museu para crianças com diversas exposições interativas e atividades.

O mais legal de tudo é que os espaços são divididos em temas, como estúdio de televisão, laboratório de ciências e oficina de artes. De quebra, há playground ao ar livre.

9 – San Antonio Museum of Art

Eu fiquei chateado de não ter ido a este museu, que todo mundo diz que é incrível. Mas como costumo dizer, é sempre bom ter motivo para voltar a um lugar que você gosta bastante. Da próxima vez, certamente passarei por lá.

O museu conta com uma coleção de arte de todo o mundo, incluindo obras mediterrâneas, asiáticas e arte latino-americanas. Eu passei em frente e fiquei de cara com a arquitetura. De quebra, há um jardim repleto de esculturas por lá.

Por tudo isso, o San Antonio Museum of Art, também conhecido como SAMA, é mais uma escolha maravilhosa para quem adquire o CityPass e quer economizar nos ingressos na hora de visitar as atrações principais da cidade.

10 – Historic Market District

Paulo Basso Jr. Restaurante Mi Tierra Cafe & Bakery, no Historic Market District

Estava uma chuva danada quando passei por lá, mas mesmo assim achei esse lugar demais. O Historic Market District é um mercado ao ar livre que oferece grande variedade de lojas, restaurantes e barracas de comida típica mexicana.

Uma rua central divide uma espécie de shopping repleto de objetos artesanais mexicanos e uma série de lugares bacanas para comer. Não deixe de entrar no animadíssimo Mi Tierra Cafe & Bakery. Lá, dá para provar pratos mexicanos e ouvir mariachis.

Pertinho dele está o La Margarita Restaurant & Oyster Bar, que também vale a visita.

Vou aproveitar e deixar aqui outros dois endereços que não ficam nesta área, mas são ótimos para os fãs de comida mexicana. O primeiro é o Ray’s Drive Inn, criador do famoso puffy taco, uma iguaria muito apreciada na região (o taco é um pouco mais massudo e fofinho.

O outro é o Rita’s Fiesta Cafe (612 Bandera Rd), uma das opções gastronômicas mais tradicionais de San Antonio. Eles sequer têm site. Com sorte, você encontrará a própria Rita por lá e poderá provar os ótimos pratos que ela prepara.

11 – Pearl District

Paulo Basso Jr. Praça central do Pearl District

Que delícia que é passear no Pearl District. Sem dúvida, um dos meus cantinhos favoritos de San Antonio.

A praça principal do bairro tem um gramadão artificial onde crianças e pets se divertem. Em volta, há lojinhas e, principalmente, restaurantes excelentes, que valem a visita.

Caminhe pelas quadras em volta da pracinha para sentir a vibe local e encontrar os melhores endereços para comer. Minha sugestões são o Ladino, de comida mediterrânea, o Best Quality Daugther, asiático, e o Cured, com preparos curados.

Quem quiser fazer uma refeição rápida ainda pode passar no Food Hall, que tem diversas barracas com vários tipos de pratos. Vá sem pressa, porque é demais.

12 – SeaWorld San Antonio

Paulo Basso Jr. Catapulta Tidal Surge, no SeaWorld San Antonio

O SeaWorld San Antonio tem uma área maior, porém menos atrações do que o de Orlando. Fiquei impressionado, porém, com a qualidade delas.

Só de grandes montanhas-russas, há cinco. Adorei a Wave Breaker: The Rescue Coaster, na qual você “pilota jet-skis”, e a Texas Stingray que, embora seja de madeira, é muito louca.

Tem ainda a Steel Eel, que infelizmente estava fechada, mas é uma das mais modernas do parque. Isso sem contar atrações molhadas, como a Catapult Falls, e a maluca Tidal Surge, um pêndulo gigante que realmente arranca gritos da galera.

Para quem vai com crianças, destaque para a área Sesame St. É tão fofa quanto a do parque de Orlando.

Dá para comprar ingressos com antecedência aqui e evitar filas na porta. O SeaWorld San Antonio fica ao lado do Aquatica, parque aquático que tem tíquetes vendidos separadamente.

13 – Six Flags Fiesta Texas

Paulo Basso Jr. Montanha-russa Dr. Diabolical’s Cliffhanger, no Six Flags Fiesta Texas

O famoso parque temático das montanhas-russas tem uma filial divertidíssima em San Antonio. Algumas das atrações são familiares para quem está acostumado a ir a Orlando.

A Dr. Diabolical’s Cliffhanger, por exemplo, é igualzinha a SheiKra, do Busch Gardens, em Tampa. Já a Superman Krypton Coaster lembra muito a Manta, do SeaWorld.

Há, porém, atrações originais incríveis no Six Flags Fiesta Texas. É o caso da Batman: The Ride, e da Wonder Woman Golden Lasso Coaster, uma das melhores montanhas-russas que fui na vida.

Os ingressos para o Six Flags Fiesta Texas podem ser comprados neste link.

14 – San Antonio Missions National Historical Park

Esta é mais uma atração que eu perdi, mas deve ser incrível. Na verdade, o San Antonio Missions National Historical Park é um conjunto de quatro missões espanholas que foram construídas no século 18 e que hoje são patrimônio da humanidade pela UNESCO.

São elas: Concepción, San José, San Juan e Espada. Repletas de história, todas parecem ter uma arquitetura maravilhosa e dão vida a um passeio muito recomendado pelos locais.

O tour que passa por todas elas dura 3,5 horas e está à venda aqui.

15 – Arredores: Austin e Fredericksburg

Paulo Basso Jr. Fredericksburg fica a cerca de uma hora de carro de San Antonio

Quando montar um roteiro para San Antonio, separe ao menos um dia para visitar Austin. Em menos de duas horas de carro você chega no local que se autointitula o destino com mais música ao vivo nos EUA.

Austin é a capital do Texas e tem um capitólio incrível, além de uma galera mente aberta, fruto das startups que se instalaram por lá. Eu conto tudo sobe a cidade neste artigo.

Fredericksburg, por sua vez, foi paixão a primeira vista. Ela fica a cerca de uma hora de Austin e San Antonio e é um baita passeio.

O que eu mais gostei foi explorar a Historic Main Street. Ali, no centrinho com características europeias, não faltam galerias de arte, restaurantes aconchegantes (os de cozinha alemã são demais, com direito a biergarten e tudo) e cafés charmosos. Isso sem contar lojas de lembrancinhas, roupas e chapelões (para te que lembrar que está no Texas).

Passei um tempão na Rustlin’ Rob’s Texas Gourmet Foods, uma loja repleta de prateleiras com molhos, conservas e geleias, todas elas com bolachinhas e biscoitinhos à frente, para você experimentar.

Fora isso, quem vai a Fredericksburg tem, é claro, que degustar vinhos. Existem mais de 50 vinícolas e adegas na área, nas quais dá para fazer altos tours. Entre as que mais gostei estão a Heath Sparkling e a Grape Creek Vineyards, que são vizinhas e dá para visitá-las numa única tacada.

Como economizar nos ingressos

Paulo Basso Jr. Passeio de barco no River Walk está incluído no CityPass

Como eu já dei um toque acima, quem quiser economizar nos ingressos na hora de montar um roteiro em San Antonio pode adquirir o CityPass San Antonio. Trata-se de um passe que dá direito à entradas com descontos nas principais atrações da cidade.

Veja o que faz parte do pacote oferecido pelo CityPass San Antonio. Dessa você pode escolher quatro ao adquirir o pacote:

Go Rio San Antonio River Cruises

San Antonio Botanical Garden

San Antonio Museum of Art

San Antonio Zoo

The DoSeum

The Tower of The Americas

Witte Museum

O pulo do gato é que o CityPass San Antonio custa US$ 57 para adultos e US$ 47 para crianças de 3 a 11 anos. Se você somar os ingressos individuais de quatro das atrações acima, verá que economizará até 35% adquirindo o pacote.

O melhor de tudo é que o CityPass San Antonio é virtual. Depois de comprá-lo, irá receber um QR Code e poderá fazer todas as reservas e apresentar os tíquetes na hora por meio do celular.

Seguro viagem EUA

Ao viajar para San Antonio e outros destinos dos EUA, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 abaixo na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem San Antonio

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Existem várias opções no mercado, mas o serviço que mais me adaptei foi o da America Chip. Primeiro porque funciona bem na maioria dos lugares (em todo o mundo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais, o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços aqui e contratar seu pacote antes de viajar.

Roteiro de 3 dias em San Antonio

Paulo Basso Jr. Downtown San Antonio tem diversos prédios históricos

Aqui vai uma sugestão de roteiro de 1, 2 e 3 dias em San Antonio. Dá para ficar muito mais tempo por lá, de tantas atrações que tem na região, mas esse período é suficiente para fazer o básico (e ficar com gostinho de quero mais). Confira:

O que fazer em San Antonio Roteiro de 3 dias Dia 1 River Walk e Downtown Dia 2 La Villita, Market District e Pearl District Dia 3 Missões e museus ou parques de diversões

Dia 1 – River Walk e Downtown

Paulo Basso Jr. Obra Stargazer, no River Walk

Comece o dia em Downtown, onde é possível visitar o Alamo e outros pontos turísticos importantes de San Antonio, como a San Fernando Cathedral, a Torch of Friendship e a Tower of the Americas. Passeando por lá, não deixe também de passar em frente ao Aztec Theatre, um tradicional e lindíssimo teatro da cidade.

Na hora do almoço, siga para o River Walk. Há muitos bons restaurantes por lá. O local é ótimo para passar a tarde fazendo compras, curtindo obras, como a Stargazer, e fazendo o tour de barquinho no rio. Você vai querer ficar lá no fim da tarde e também durante a noite, acredite.

Este é um dia excelente para recorrer ao CityPass San Antonio.

Dia 2 – La Villita, Market District e Pearl District

Paulo Basso Jr. Vale a pena passar o fim de tarde no Pearl District

Chegou a hora de comer bastante e muito bem em San Antonio. Pela manhã, a dica é passear pela La Villita, onde dá para tomar um bom café da manhã e fazer comprinhas.

Depois, você pode seguir para o Historic Market District, repleto de restaurantes e lojinhas inspiradas no México.

Para o fim da tarde e começo da noite, o Pearl District e seus ótimos restaurantes são a melhor pedida. Tire um tempo para curtir a pracinha da região.

Dia 3 – Missões e museus ou parques de diversões

Paulo Basso Jr. O White Museum é uma boa pedida para crianças e adultos

Caso você não possa ficar ao menos quatro dias em San Antonio, terá de fazer opções aqui neste dia antes de ir embora.

Uma delas é passar a manhã no San Antonio Missions National Historical Park, visitando as missões locais, e a tarde em algum museu, como o White Museum e o The DoSeum, se estiver com crianças, ou ainda o San Antonio Museum of Art.

Outra é ir a um dos parques de diversões da cidade. O SeaWorld San Antonio é mais completo, enquanto o Six Flags Fiesta Texas agrada mais aos fãs de montanhas-russas.

Se sobrar ainda mais um dia, vale considerar também visitar destinos nos arredores, como a animada Austin e a charmosa Fredericksburg.

Dica: se quiser fazer o roteiro completo, com parques e diversões e tudo, pode ser uma boa comprar outro pacotes de tíquetes, bem completão, que se chama Go City: San Antonio Explorer Pass. Ele inclui o SeaWorld, o Six Flags, o tour de barco e muitas outras atrações.

Onde ficar em San Antonio

Recomendo fortemente ficar na região do River Walk. Assim, você poderá visitar as principais atrações de San Antonio a pé. Downtown também é uma boa pedida, já que fica bem ao lado.

Caso prefira um bairro mais sossegado, as imediações do Pearl District podem ser uma boa.

Confira algumas sugestões de hotéis em San Antonio:

Reprodução Hyatt Regency San Antonio Riverwalk

Este hotel tem uma localização perfeita. Uma escada rolante sai do lobby diretamente para o River Walk. Do outro lado, você estará a poucos passos do Henry B. González Convention Center, o Centro de Convenções de San Antonio.

De quebra, dá para ir a pé, sem grandes esforços, para o Alamo e outras atrações de Downtown, bem como a Tower of the Americas e a La Villita. Melhor, impossível.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Hyatt Place San Antonio Riverwalk

O Hyatt Place é uma versão mais simples do Hyatt Regency, mas que não fica devendo muito para o primo rico. Com quartos amplos e ótimos para quem viaja a trabalho, por exemplo, tem ótima localização e bons preços. Dele, é fácil alcançar as principais atrações do River Walk e de Downtown.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Hampton Inn & Suites San Antonio Riverwalk

Esta é mais uma opção bem localizada, na cara do gol do River Walk, e com um custo-benefício interessante. Tem uma bela piscina e quartos amplos, com piso de madeira, que fazem uma baita diferença nas questões de higiene e conforto.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução AC Hotel by Marriott San Antonio Riverwalk

Mais um hotel que tem como trunfo a localização, uma vez que oferece acesso direto para o River Walk. Conta com um belo bar na recepção e quartos simples, porém amplos, a um bom custo benefício.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Sonesta ES Suites San Antonio Downtown Alamo Plaza

O nome já diz tudo. Este hotel fica bem pertinho do Alamo, o principal ponto turístico de San Antonio. De quebra, conta com uma piscina maravilhosa e tem quartos excelentes, alguns deles equipados com cozinha, o que ajuda bastante, principalmente, quem viaja com crianças.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Sonder at La Villita

O grande barato desta rede é oferecer quartos simples, porém caprichadinhos na decoração. Quase não há serviço, como recepção e limpeza diária, mas os preços, em compensação, são ótimos.

Eu costumo me hospedar nos hotéis do Sonder pela boa localização, pelo fato de quase sempre o quarto ter cozinha e, muitas vezes, doses de conforto extra, como piscinas.

Veja preços e avaliações

—

