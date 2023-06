Bateria veicular: saiba o momento certo de trocá-la

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/06/2023 | 14:56



A indústria automobilística tem passado por uma evolução significativa nos últimos tempos, incorporando aos modelos uma variedade de sistemas eletrônicos para melhorar o desempenho, a segurança e a conveniência para os motoristas e passageiros dos veículos. Unidades de Controle Eletrônico (ECUs), sistemas que integram funções de entretenimento, comunicação e navegação, de assistência ao condutor e de segurança são algumas das funcionalidades atuais que dependem de um sistema de alimentação elétrica para funcionar. Ou seja, a bateria veicular.

A principal função da bateria veicular é fornecer energia elétrica para iniciar o motor do carro. Quando você gira a chave de ignição, o componente envia uma corrente elétrica de alta potência para o motor de partida, que aciona o motor do veículo. Com isso, a preocupação com a boa condição da bateria, tem se tornado cada vez mais necessária.

Um pouco de história

Os veículos automotores começaram a utilizar baterias para alimentar seus sistemas elétricos a partir do final do século 19, pois, antes disso, os carros eram principalmente movidos por motores a vapor ou motores de combustão interna, que utilizavam manivela para iniciar o processo de ignição. Em 1959, Gaston Planté inventou a bateria recarregável de chumbo-ácido, que era capaz de fornecer energia elétrica para alimentar sistemas como ignição, faróis e buzinas.

Foi somente no início do século 20, no entanto, que os veículos começaram a adotar amplamente o uso de baterias. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de conjuntos elétricos mais complexos, como sistemas de partida elétrica, iluminação e sistemas de ignição por centelha, o componente se tornou uma parte essencial dos veículos. De lá pra cá, houve avanços significativos nas tecnologias, com o surgimento de baterias de diferentes tipos, como os modelos de íons de lítio e de níquel-cádmio, o que têm melhorado a eficiência energética, a capacidade de armazenamento de energia e a vida útil.

Bateria veicular: manutenção e substituição

A manutenção da bateria veicular é de extrema importância por várias razões. Primeiramente, pode influenciar no correto desempenho do automóvel e no funcionamento de itens de segurança, pois além de fornecer energia para motor de partida, também são responsáveis por alimentar os sistemas elétricos, como ignição, luzes, rádio, e nos modelos mais novos, supre com energia o compressor do sistema de ar-condicionado. Falha de bateria é uma das principais causas de veículos que não ligam. Por isso, fazer a manutenção adequada ajuda a evitar contratempos inesperados e inconvenientes, principalmente em situações críticas ou de emergência.

A frequência com que é necessário trocar a bateria do carro pode variar, dependendo de vários fatores, como a qualidade do componente utilizado, as condições climáticas e a manutenção adequada no sistema elétrico do veículo (evitar fuga de corrente). Existem, entretanto, alguns sinais que indicam que é hora de trocar a bateria, como dificuldade na partida do motor, luz de advertência no painel, tempo de uso, corrosão ou danos visíveis, dificuldade em manter a carga, entre outros.

A manutenção adequada, incluindo a limpeza e ajuste das folgas nos terminais da bateria veicular, verificação regular da carga e da voltagem, é essencial para garantir o funcionamento adequado e prolongar sua vida útil, economizar custos evitando substituições prematuras, e garantir a segurança do automóvel e de seus ocupantes.

É importante ressaltar que as baterias de veículos têm uma capacidade limitada e podem se descarregar ao longo do tempo, especialmente se não forem usadas por um período prolongado. Além disso, fatores como temperatura extremamente baixa ou alta podem afetar o desempenho. Recomenda-se seguir as orientações do fabricante do carro e realizar a manutenção de acordo com as recomendações específicas para o tipo de bateria utilizada no automóvel.

Segundo Lucas Derick, analista de processo e garantia da DPaschoal, muitas vezes os motoristas se esquecem de dar a atenção adequada à bateria – o que pode ocasionar falhas em diversos sistemas elétricos dos veículos. “Precisamos estar sempre atentos a alguns sinais que o carro nos dá, como dificuldade na partida e alertas no painel, que nos mostram que está na hora de fazer a manutenção ou a substituição. Atualmente, os modelos dependem do conjunto elétrico para o correto funcionamento de vários sistemas, desde a iluminação até componentes de segurança. Não podemos afirmar um período exato para a troca da bateria, pois existem vários fatores que implicam em sua vida útil, mas é de extrema importância estarmos sempre atentos”, sinaliza.