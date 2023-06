Luana Piovani relembra agressão de Dado Dolabella: - No dia da estreia do meu monólogo

22/06/2023 | 14:10



Luana Piovani participou de um podcast com Tati Bernardi e relembrou um episódio de agressão que sofreu enquanto namorava com Dado Dolabella. O polêmico relacionamento aconteceu entre os anos de 2006 e 2008.

Durante a conversa, a atriz foi questionada pela apresentadora se passou por alguma situação em que um homem ficou incomodado por seu sucesso ou conquistas profissionais. Em reposta, a artista relembrou que já apanhou de Dado no dia da estreia de sua peça.

- Não é incomodado de eu brilhar mais que ele, mas tinha um ciúme, sim. Eu fui agredida no dia da estreia do meu monólogo, apanhei na festa. Foi o Dado Dolabella. Na verdade, eu nem junto muito lé com cré, porque eu acho que é uma pessoa violenta mesmo, um agressor. Mas pode ser por isso.

E Luana continuou:

- Era uma peça onde eu tirava a parte de cima do figurino, ficava com os seios meio transparentes. Não era uma coisa de ciúmes, por isso que acabo nem ligando, era de bêbado agressivo. Mas ele nunca tinha nem passado perto daquilo.