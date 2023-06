Lugares de gravação de Star Wars – Ilha da Madeira será cenário de The Acolyte

Redação

22/06/2023



O arquipélago da Madeira, localizado no Oceano Atlântico e pertencente a Portugal, está prestes a se tornar um destino ainda mais desejado pelos fãs da famosa saga Star Wars, também conhecida no Brasil como Guerra nas Estrelas. Isso porque as belas paisagens da ilha portuguesa foram escolhidas para integrar o cenário da nova série televisiva da franquia, produzida pela Disney. Isso mesmo, a ilha será um dos lugares de gravação de Star Wars.

Ainda sem confirmação oficial, tudo indica que as filmagens em diversos destinos das costas Sul e Norte da ilha ocorreram durante todo o mês de março e fazem parte da nova série chamada “The Acolyte”.

The Acolyte, nova série de Star Wars

A trama da série ainda é um mistério, mas sabe-se que ela será ambientada durante a Alta República e antes dos acontecimentos do primeiro filme da saga Star Wars, Episódio I – A Ameaça Fantasma, criado por George Lucas em 1977.

A responsável por dirigir e escrever os oito episódios desta série é Leslye Headland, e a estreia está prevista para o próximo ano no Disney+.

Lugares de gravação de Star Wars

Para os fãs de Star Wars que adoram viajar e descobrir novos lugares, a Ilha da Madeira agora é um destino imperdível. Além de suas paisagens naturais impressionantes, que incluem montanhas, vales, praias e falésias, a ilha agora conta com lugares de gravação de Star Wars que certamente vão encantar os turistas.

Se você planeja uma viagem para Portugal, inclua a Ilha da Madeira em seu roteiro e sinta-se como um verdadeiro Jedi explorando os cenários da famosa saga.

O que fazer na Ilha da Madeira

Visita a mirantes

Com um território montanhoso que atinge grandes altitudes, a Ilha da Madeira conta com diversos mirantes que oferecem vistas deslumbrantes. Os cenários incluem mar, cidades, montanhas e florestas.

O mirante mais conhecido é o Cabo Girão, no alto de uma parede rochosa de 580 metros de altura. Ali, há uma passarela suspensa de vidro, conhecida como skywalk.

Passeio pelas levadas

Por toda a ilha, há antigos canais de irrigação conhecidos como levadas, alguns deles com mais de quatro séculos de existência. Eles foram construídos pelos colonizadores para levar água do norte para o sul da Madeira.

As construções criaram uma série de caminhos em meio à vegetação nativa, perfeitos para quem gosta de fazer longas e agradáveis caminhadas.

Pico do Areeiro

Quem curte caminhadas e trilhas pode aproveitar para subir ao Pico do Areeiro, que tem 1.818 metros de altura e fica no interior da ilha. Trata-se do segundo pico mais alto da Madeira. Dependendo do dia, quem vai até lá consegue observar nuvens se formando por todo o vale.

Praias de Porto Santo

Em Porto Santo, uma das ilhas do arquipélago madeirense, as grandes atrações são as praias com propriedades terapêuticas. O esquema por lá é passar o dia relaxando.

Atividades no mar

O mar é uma das principais atrações da Ilha da Madeira. É possível alugar equipamentos como caiaques e pranchas de stand-up paddle, ou ainda fazer passeios de barco para ver de perto golfinhos e baleias. Quem quiser, inclusive, pode alugar iates.

Trilha de bicicleta

Uma maneira popular de aproveitar os cenários naturais madeirenses é sobre duas rodas. Basta alugar uma bike e explorar uma das inúmeras trilhas que passam por diferentes lugares da ilha. Há percursos de diferentes níveis, para ciclistas amadores ou profissionais.

Ilha da Madeira, em Portugal

Na galeria, veja fotos das principais atrações da Ilha da Madeira:

