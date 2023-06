Vagas remotas no exterior: dicas para administrar salário em dólar

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/06/2023 | 13:55



A possibilidade de trabalhar de qualquer lugar e a flexibilidade nos horários são alguns atrativos que têm impulsionado profissionais a aderirem ao home office. Outra vantagem significativa é poder trabalhar para empresas do exterior, sem sair do país. Dados apontam esse favoritismo: 70% das pessoas já consideraram vagas remotas em companhias estrangeiras, segundo a pesquisa “Futuro do Trabalho”, da Futuros Possíveis com a Opinion Box.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Para freelancers, o benefício de receber em moeda estrangeira transforma essa vontade em protagonista. “As empresas dos Estados Unidos, por exemplo, costumam contratar talentos brasileiros e o fato de o salário ser na moeda norte-americana se torna um grande diferencial. Com isso, surgem dúvidas de como receber e administrar salário em dólar da melhor forma”, comenta Samyra Ramos, marketing specialist da Higlobe, solução de pagamentos para freelancers e contratados brasileiros que trabalham remotamente para empresas nos EUA.

Pensando nisso, a executiva indica três estratégias para administrar salário em dólar. Confira!

1. Faça análises junto ao seu contador

Recebendo em moeda estrangeira, o profissional precisa estar atento aos impostos e às taxas que devem ser pagos no Brasil. É necessário decidir como o dinheiro vai ser recebido, se será em uma conta para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. É fundamental entender os prós e contras de cada uma das modalidades e ter a ajuda de um profissional habilitado para encontrar a forma mais econômica de receber os dólares.

2. Fique atento à cotação da moeda

Mudanças no mercado impactam diretamente na cotação da moeda norte-americana, aumentando ou diminuindo seu valor. Ao administrar salário em dólar, é importante observar o cenário e analisar se está favorável para a conversão. Seja estratégico e avalie o melhor momento para transferir da conta internacional para a brasileira. Também é interessante buscar uma plataforma que possibilite a autonomia nos seus saques. Com a Higlobe, você consegue sacar por meio de um Pix e ter maior autonomia nas suas transações.

3. Busque um método de pagamento que atenda às suas necessidades

Trabalhar para empresas norte-americanas requer encontrar um meio para receber transferências internacionais. Novos métodos de pagamento têm auxiliado esses profissionais a receberem de forma prática e segura, como é o caso da Higlobe. “O usuário paga US$ 1,99 por mês e pode receber transferências ilimitadas de companhias gringas. Além disso, pode escolher retirar os valores para a conta local quando desejar, sendo favorável fazer isso quando a cotação do dólar estiver mais vantajosa”, explica Samyra.