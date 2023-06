John Waddington, ex-guitarrista da banda The Pop Group, morre aos 63 anos de idade

22/06/2023 | 12:10



2023 está sendo marcado por grandes perdas no mundo dos famosos. A banda The Pop Group usou as redes sociais para compartilhar a triste notícia de que o ex-guitarrista John Waddington morreu aos 63 anos de idade.

No Twitter, o grupo escreveu:

John Waddington ? ex-guitarrista e membro fundador do The Pop Group ? faleceu. Músico influente e membro integral do grupo, John contribuiu para algumas das gravações mais icônicas da banda. John tocou em Y e For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?, os dois primeiros álbuns do The Pop Group, e mais tarde se juntou ao Maximum Joy para seu álbum de estreia, Station MXJY. John continuou a fazer aparições memoráveis em discos de Judy Nylon e em projetos afiliados à On-U Sound, incluindo New Age Steppers e African Head Charge. Sua energia e amizade farão muita falta, e sua musicalidade inesquecível sempre será lembrada.