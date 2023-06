Taylor Swift: cambistas fogem da fila com chegada da polícia e Procon em SP; 2 são presos

Getty Images

A presença menor de cambistas, com detenção de duas pessoas pela Polícia Civil, foi a atmosfera do último dia de fila para compras de ingressos do show de Taylor Swift, em São Paulo. A venda geral para as datas extras da The Eras Tour começaram nesta quinta-feira, 22, às 10h