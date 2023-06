MR60X: Mercusys lança novo roteador com tecnologia Wi-Fi 6

Da Redação, com assessoria

A Mercusys, fabricante de dispositivos de rede, agrega à sua linha de produtos o roteador MR60X, um modelo Wi-Fi 6 AX1500. Já está disponível pelo preço sugerido de R$ 289,99.

Com design moderno, o equipamento possui três portas LAN Gigabit e quatro antenas de Alto Ganho com tecnologia Beamforming, que diminuem o tempo de resposta dos dispositivos conectados. O sinal é direcionado para os aparelhos que entram na lista de prioridade de dados, mesmo que estejam mais distantes do roteador, otimizando o fluxo de transferências. “Essa funcionalidade ajuda a tornar os downloads mais rápidos e manter a estabilidade em conexões que exigem mais dados no momento, por exemplo, um notebook que esteja transmitindo uma chamada de vídeo, o que facilita bastante pra quem trabalha de casa ou assiste a aulas online”, explica Fabio Faria, diretor de marketing da TP-Link.

O dispositivo atinge até 1.5Gbps, sendo 1201Mbps na banda de 5GHz e 300Mbps em 2.4GHz, enquanto modelos que utilizam o Wi-Fi 5 atingem 867 Mbps. É possível conectar dezenas de aparelhos simultaneamente, já que as tecnologias OFDMA e MU-MIMO possibilitam transmissões simultâneas entre diversos dispositivos, melhorando a eficiência da rede Wi-Fi e descongestionando o sinal da internet.

Compatível com EasyMesh, é possível configurá-lo para conectar dois ou mais modelos de roteador MR60X, criando uma única rede na casa toda. “Utilizar a rede mesh gera uma malha de conectividade que permite ao usuário circular pelos cômodos conectando-se automaticamente entre os diferentes dispositivos, sem oscilação de sinal”, afirma Fabio. Além de possuir a função BSS Color, que separa os sinais da sua rede das demais, reduzindo interferências aéreas.

Controle de pais

Por meio de aplicativo para Android e iOS, o usuário pode criar diferentes perfis personalizados e gerenciar um para cada membro da família e assim monitorar, bloquear e também prevenir o uso das telas além do tempo definido. Da mesma forma, é possível selecionar filtros que distinguem conteúdos apropriados a cada faixa etária contida nos perfis.

Criptografia WPA3 no roteador MR60X

A última geração de criptografia, o WPA3, promete uma rede mais segura, com proteção contra-ataques de Força Bruta, evita ataques de roubo de senha por tentativa e erro, oferecendo mais proteção para informações sensíveis. O Forward Secrecy contido no aparelho impede que qualquer dado capturado seja revelado, mesmo que um hacker comprometa as chaves secretas de uma sessão, assim como a criptografia de 128bits, que cria uma defesa ativa contra ameaças de segurança e intrusos.