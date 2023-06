Ribeirão Pires promove Festival da Diversidade no mês do Orgulho

Da Redação



A Prefeitura de Ribeirão Pires realiza no dia 1 de julho, o 5° Festival da Diversidade. O evento, que acontecerá a partir das 14h no palco da Vila do Doce (Rua Boa Vista, Centro) terá Melody, Aretuza Lovi, Danny Bond, Mia Bad Girl, Dornelles, Alexya e Galpão como atrações.

A Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Comads (Conselho Municipal de Atenção) à Diversidade Sexual, realiza um mutirão de retificação de nomes, onde cinco pessoas previamente cadastradas receberão auxílio nesse processo de mudança. A entrega simbólica dos documentos iniciais acontecerá no dia 28 de junho.

Marcada também para o mesmo dia, acontecerá na Vila do Doce a inauguração do Coração LGBT+, monumento instituído pela Lei 6419/2019, junto com a faixa da tradicional bandeira do orgulho, pintada na Rua Boa Vista.

“Esse é um mês de conscientização. Ribeirão Pires, acima de qualquer coisa, respeita seus munícipes, então é importante para a gestão que todos se sintam parte da cidade e é para isso que a gestão trabalha”, observa o prefeito Guto Volpi (PL).