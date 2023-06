Influenciadora que expôs caso de traição de Neymar Jr. debocha: Mais tempo fora do Insta do que no quarto

22/06/2023 | 11:10



Neymar Jr. está envolvido na maior polêmica após a influenciadora Fernanda Campos alegar que teria ficado com ele um dia antes do Dia dos Namorados deste ano. O jogador de futebol está noivo e esperando um filho com Bruna Biancardi, o que gerou debates nas redes sociais sobre a suposta traição.

No dia 21 de junho, após perder mais uma vez sua conta no Instagram, a influenciadora decidiu criar uma nova e fazer um desabafo sobre tudo que estava enfrentando. Segundo informações do jornal Extra, a modelo confessou que está sofrendo muitos ataques e julgamento:

Estou vivendo um inferno. Sendo julgada e apanhando de todos os lados. Peço que não me julguem pelo que fiz e estou precisando fazer agora. Quem me conhece sabe que eu não sou esse tipo de monstro que estão pintando. Não me julguem antes de saber de tudo. Nesse momento eu preciso me resguardar e fazer tudo que é certo e na hora certa vocês vão saber de toda a verdade porque a verdade é muito simples.

Apesar da nova tentativa de não ser silenciada, a nova conta criada por Fernanda não está mais no ar. Mas essa não foi a primeira vez que Fernanda perde o acesso à sua conta. Segundo informações do Metrópoles, na noite do dia 21 de junho a influenciadora usou o Stories para anunciar que estava de volta às redes sociais e deixou uma alfinetada para o jogador de futebol:

Estou de volta. Conseguiu me deixar mais tempo fora do Insta do que dentro do quarto, escreveu fazendo menção aos supostos 40 minutos que teria ficado com o craque na véspera do Dia dos Namorados.