Em jogo tenso, Corinthians bate o Santos na Vila Belmiro

22/06/2023 | 09:25



Mais uma vez a torcida do Santos deu mau exemplo. A derrota por 2 a 0 na noite de ontem para o Corinthians foi marcada novamente por protestos violentos, que poderiam ter tido piores consequências.

Aos 41 minutos do segundo tempo, torcedores atiraram uma série de artefatos no gramado que impediram a continuidade da partida. Ao notar a gravidade da situação e visando preservar a integridade dos jogadores e de todos que trabalhavam, o árbitro Leandro Pedro Vuaden-RS encerrou a partida.

Os protestos ainda continuaram por mais de 10 minutos, dificultando a saída dos jogadores de campo.

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, lamentou o episódio. “É lamentável o que vimos aqui hoje (onytem). O ano passado já houve um fato semelhante com o goleiro Cássio quase sendo agredido, e agora novamente. Só tenho a lamentar e espero que providëncias sejam tomadas. É necessário ter punições duras para que isso não volte a acontecer”, disse.

Caso o Santos seja denunciado pela Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por causa do episódio, o clube da Vila Belmiro pode perder o mando de campo de um a 10 jogos.

A PARTIDA

O jogo foi morno. Com poucas emoções. O técnico Vanderlei Luxemburgo levou o Corinthians a campo com alguns garotos no time titular, como Caetano, Roni, Guilherme Biro e Ruan Oliveira, que foi o destaque da equipe. Esse gás jovem deu resultado. Com consistência defensiva, o time da Capital conseguiu armar aguns lampejos ofensivos que fizeram a diferença.

Os dois gols foram marcados no primeiro tempo, com Yuri Alberto e Ruan Oliveira de cabeça após cruzamento de bola parada na área. Com a vitória, o Corinthians soma agora 12 pontos e está mais distante da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o time santista estaciona nos 13 pontos e vê um ambiente conturbado para lidar nos próximos dias. O alvinegro praiano volta a campo no próximo domingo (25), quando recebe o Flamengo também na Vila Belmiro. Já o Corinthians vai ao Paraná enfrentar o Athletico, na Arena da Baixada.