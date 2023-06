Juliano Cazarré compartilha festa de um ano de idade de Maria Guilhermina: - Valeu por dez

22/06/2023 | 09:10



Pequena lutadora! Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Leticia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein. Desde o seu nascimento, a caçula da família precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos.

Após sete meses, ela recebeu alta, mas continuou o tratamento em casa. A partir daí, os papais-corujas não perdem a oportunidade de celebrar as pequenas conquistas da menininha.

No dia 21 de junho, a bebê celebrou o seu primeiro aniversário e é claro que não podia faltar muita comemoração e uma festinha, né? Nos Stories do Instagram, o ator se derreteu pela caçula:

- Hoje é aniversário de um ano da nossa princesinha Maria Guilhermina. Super guerreira, quatro operações no coração, três com o peito aberto, uma por cateterismo, agora há pouco tempo, UTI em São Paulo, UTI no Rio de Janeiro, cuidados em casa, aguentou muita coisa.

Mas não parou por aí! Cazarré também não poupou palavras para elogiar a esposa e agradecer todo o cuidado que ela teve com a pequena durante os tratamentos. Já na legenda da foto em que aparece segurando Maria Guilhermina ao lado de Letícia, Juliano ainda tirou um tempinho para escrever um longo texto:

Um ano vida da nossa valente Maria Guilhermina de Guadalupe! Um ano que valeu por dez! Tanta coisa coube nesse ano. Muita luta, muito trabalho, muito sacrifício, muita saudade. E amor! Tanto amor. E Fé.