Bruna Biancardi faz publicação sobre casamento da amiga e ignora polêmica envolvendo traição de Neymar Jr.

22/06/2023 | 09:10



Bruna Biancardi está mantendo a elegância e o silêncio em meio a todas as polêmicas envolvendo seu namoro com Neymar Jr.. Mesmo depois do jogador ter admitido a traição em uma publicação no Instagram, a influenciadora não se pronunciou sobre o assunto.

Pelo contrário, em suas redes sociais, ela continuou postando sobre os detalhes da festa de casamento de sua melhor amiga, Beatriz Coimbra. Tanto ela quanto Neymar foram padrinhos da união e posaram sorridentes na festa.

Inclusive, a foto usada por Neymar para revelar a pulada de cerca foi justamente tirada no local onde ocorreu a festa de casamento. A traição teria ocorrido no dia dos namorados de 2023, dia 12 de junho, ou seja, há dez dias.