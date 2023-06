Incentivo que abre brecha à guerra fiscal

Da Redação



Projeto de lei do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), aprovado pela Câmara e que oferece incentivo fiscal para pessoa física ou jurídica que transferir o registro de seu veículo para o município não tem sido bem digerido nas cidades vizinhas. Na prática, a medida estabelece a devolução de 40% do valor pago do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), quantia que será restituída em apenas uma vez. O chefe do Executivo não esconde que o objetivo é anabolizar a arrecadação do município que é o mais rico do Grande ABC – que encontra dificuldades sobretudo na saúde –, mas esquece que a iniciativa tem potencial para reiniciar uma guerra fiscal que não fez bem a nenhuma das cidades em passado recente. E que prejudica sobremaneira aquelas que não ostentam orçamentos tão vistosos.